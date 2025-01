Dukaj: Inicijativa o održavanju izbora u jednom danu reformska

Podgorica, (MINA) – Inicijativa o održavanju izbora u jednom danu je reformska, potrebna i donosi korist i građanima i društvenim procesima, smatra ministar javne uprave Maraš Dukaj.

On je, u autorskom tekstu, „Zašto svi izbori u jednom danu i neposredan izbor presjednika opština“, kazao da je tokom prošle godine u Crnoj Gori bilo sedam izbornih procesa, koji zasigurno neće biti okončani tako brzo.

„To znači da građani u određenim opštinama neće dobiti funkcionalne organe lokalne samouprave“, dodao je Dukaj.

On je rekao da se nijesu odmakli u približavanju političkom konsenzusu o nesporno naprednoj, demokratskoj i po društvo korisnoj potrebi održavanja svih lokalnih izbora istog dana i direktnom izboru predsjednika lokalnih samouprava.

„U protekle dvije godine sam više puta argumentovao tu društvenu i demokratsku potrebu, i uvijek nailazio na podršku i razumijevanje i naših građana i evropskih partnera. Nažalost ne i kolega, crnogorskih političara“, kazao je Dukaj.

On je, kako je saopšteno iz Ministarstva javne uprave (MJU), podsjetio da je u maju poslao Skupštini i formalnu inicijativu za izmjenu Zakona o izboru odbornika i poslanika.

„Tako što bi bilo propisano da se čelna ličnost svake lokalne samouprave bira neposredno, i da izbori za skupštine svih lokalnih samouprava u Crnoj Gori budu održavani istovremeno, s krajnjim ciljem otvorenih ili poluotvorenih lista“, rekao je Dukaj.

On je dodao da je u obrazloženju inicijative naveo da u sadašnjoj situaciji čelnici lokalnih samouprava nijesu ličnosti koje su birali građani, već oni o kojima se političke partije dogovore.

Dukaj je rekao da sada čak nije propisana obaveza da takva ličnost bude iz reda odbornika koji su dobili legitimitet zasnovan na izbornoj volji građana, „a da ne govorimo o modelu „rotirajućih“ predsjednika opština“.

„Ovakva i druga zadovoljenja dnevnopolitičkih interesa su glavni razlozi kriza u više jedinica lokalne samouprave“, kazao je Dukaj.

S druge strane, kako je rekao, neposredan izbor predsjednika opština i gradonačelnika Glavnog grada i Prijestonice rezultirao bi nesumnjivo višim stepenom odgovornosti tako izabranog čelnika lokalne samouprave prema građanima, većim učešćem građana u izbornom procesu, zdravom konkurencijom, dubljim povjerenjem i značajnim porastom političke stabilnosti lokalnih samouprava.

„Sve ovo zajedno doprinijelo bi jačanju demokratskih procesa na lokalnom nivou i poboljšanju kvaliteta života građana kroz efikasnije i odgovornije upravljanje“, rekao je Dukaj.

On je, govoreći o dijelu inicijative o istovremenom održavanju svih lokalnih izbora, rekao da smatra da o tome ne treba posebno trošiti riječi jer je javnost upoznata sa konkretnim slučajevima izbornog inženjeringa i direktne političke manipulacije.

„Rješenje koje je MJU iniciralo doprinosi poštovanju principa jednakosti kroz jednake uslove za sve učesnike izbornog procesa, veću izbornu izlaznost, racionalizaciju troškova, bolju efikasnost sistema lokalne samouprave i veću transparentnost“, kazao je Dukaj.

On je rekao da nema nijednog argumenta protiv tih inicijativa, a ima mnogo argumenata za.

„Štaviše, imajući u vidu sadašnje pat-pozicije u više lokalnih samouprava, cijenim da je postojeći način izbora ključni problem i da je pred nama veoma jasno rješenje“, dodao je Dukaj.

On je rekao da je svjestan da je za svaku reformu potrebna dvotrećinska parlamentarna većina.

„Kao što sam svjestan da takve većine za ovu promjenu za sada, nema. Ipak, vjerujem da je kompromis mogućan, i zato pišem i govorim često na ovu temu“, naveo je Dukaj.

On je rekao da je zahvalan brojnim medijima koji su prepoznali značaj inicijative, i posebno zahvalio Delegaciji Evropske unije (EU) u Crnoj Gori i Evropskoj komisiji, koje su javno podržale namjere MJU.

„Duboko sam uvjeren da je ova inicijativa reformska i da je potrebna te da donosi korist i građanima i društvenim procesima. Brojni kontakti sa građanima, ljudima van politike, dodatno su me uvjerili u to“, kazao je Dukaj.

On je rekao da je kao ministar javne uprave dužan da iznese viđenje puta za rješavanje izazova koji opterećuju Crnu Goru, bez obzira na to da li za realizaciju ima političke volje.

„Još i više to smatram svojom dužnošću, kada političk volja izostaje. To činim i sada“, naveo je Dukaj.

On je pozvao civilni sektor, medije, stručnu javnost, akademsku zajednicu i sve grupe i pojedince koji su na bilo koji način upoznati sa izazovima aktuelnih rješenja koja se tiču sistema lokalne samouprave i koji smatraju tu inicijativu dobrom – da o toj temi i mogućim rješenjima pišu, da se njome bave, da je podignu na svojim agendama.

„Samo tako ćemo, govoreći i pišući o ovome, iznoseći i ponavljajući argumente, vršiti pozitivan uticaj i, vjerujem, doći do prelomne tačke u kojoj ćemo, vjerovatno na mnogim stranama nevoljno, ali ipak na kraju postići i politički konsenzus i sprovesti ovu važnu reformu“, kazao je Dukaj.

On je rekao da je reforma sistema lokalne samouprave visoko na agendi prioriteta MJU.

„To smo potvrdili novim reformskim Zakonom o lokalnoj samoupravi, jer naša je obaveza da građanima obezbijedimo na najbolji način uređenu lokalnu vlast“, kazao je Dukaj.

Te reforme, kako je dodao, ključne su za depolitizaciju i demokratizaciju javne uprave i društva u cjelini.

„Ove reforme su ulaznica Crne Gore u porodicu najrazvijenijih evropskih država. Što prije to shvatimo i preduzmemo konkretne korake, to ćemo našim građanima ispuniti obećanje koje smo im dali – Crnu Goru kao punopravnu članicu EU“, zaključio je Dukaj.

