Dukaj: Digitalna transformacija jedan od ključnih prioriteta

Podgorica, (MINA) – Digitalna transformacija je jedan od ključnih prioriteta kojem vlade svih zemalja Zapadnog Balkana teže, jer omogućava dostupnost javne uprave građanima i privredi, kazao je ministar javne uprave Maraš Dukaj.

On je, na Digitalnom samitu u Talinu, rekao da je razvoj elektronskih servisa aktivnost kojoj posvećuju punu pažnju.

Prema riječima Dukaja, preduslov koji treba da ispuniti u tom zahtjevnom procesu je obezbjeđivanje sajber bezbjednosti.

„Zadovoljstvo mi je što imam priliku da upravo ovdje u Estoniji, koja je lider u oblasti digitalne transformacije i sajber bezbednosti, učestvujem u razgovoru o sajber bezbjednosti i napretku, izazovima i potrebama u postizanju otpornog sajber prostora cijelog regiona“, naveo je Dukaj.

Kako je saopšteno iz Ministarstva javne uprave (MJU), on je u izlaganju u okviru sesije “Digitalna bezbjednost Zapadnog Balkana” istakao da je Crna Gora u avgustu prošle godine pretrpjela snažne sajber napade na vladinu IT infrastrukturu.

„Pokazalo se da je Crnoj Gori potreban snažan ekosistem sajber bezbjednosti, koji u tom trenutku nijesmo imali“, kazao je Dukaj.

Stoga je, kako je rekao, MJU preduzelo sve neophodne korake i pokrenulo mehanizme za unapređenje bezbjednosti sajber prostora u Crnoj Gori.

„U trenucima kada smo bili suočeni sa napadom, od presudnog značaja je bila međunarodna saradnja, kao i posvećenost prijateljskih zemalja, odnosno solidarnost naših partnera“, naveo je Dukaj.

On je zahvalio Evropskoj uniji, odnosno na podršci koju je Crna Gora dobila kroz Ciber Rapid Response projekat koji sprovodi EGA.

Dukaj je kazao da Vlada intenzivno radi u cilju jačanja regionalne i međunarodne saradnje u oblasti sajber bezbjednosti.

„Ovom prilikom, sa ponosom ističem našu saradnju sa Francuskom i Slovenijom, posebno kada je u pitanju osnivanje Regionalnog centra za obuku i sajber bezbjednost, sa sjedištem u Podgorici“, naveo je Dukaj.

Prema njegovim riječima, članstvo Crne Gore u upravnom odboru Regionalnog centra za obuku i sajber bezbjednost ne samo da naglašava posvećenost regionalnoj saradnji, već i uzuzetnu važnost kolektivnog djelovanja u suočavanju sa sajber prijetnjama koje se stalno razvijaju.

Kako je kazao Dukaj, ulaganjem u razvoj eksperata za oblast sajber bezbednosti i razvojem svijesti i kulture o važnosti sajber bezbjednosti, cilj im je da poboljšaju ukupnu spremnost i otpornost ne samo Crne Gore nego i Zapadnog Balkana da se nosi sa sajber prijetnjama.

„U tom smislu, smatramo da u našim naporima za otporniji sajber ekosistem, bliža regionalna saradnja mora da ima posebno mjesto u svim našim agendama“, rekao je Dukaj.

Crna Gora će, kako je naveo, pozdraviti nove ideje za unapređenje regiona u oblasti sajber bezbjednosti, kao i naredne korake u približavanju ekonomija.

Digitalni samit je godišnji samit na visokom nivou, koji je okupio veliki broj predstavnika zemalja Zapadnog Balkana, Evropske komisije i brojne druge goste, a fokusira se na uporedna iskustva unapređivanja digitalne transformacije i sajber bezbjednosti.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS