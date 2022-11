Državna tužilaštva blagovremeno reaguju u svim situacijama

Podgorica, (MINA) – Pljevaljsko Osnovno državno tužilaštvo, nadležno i za teritoriju Šavnika, blagovremeno je reagovalo uvijek kada je postojala sumnja da je, tokom održavanja izbora u Šavniku, učinjeno krivično djelo za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti, kazali su iz Vrhovnog državnog tužilaštva (VDT).

Ministar unutrašnjih poslova Filip Adžić prethodno je saopštio da, u slučaju postojanja krivičnih djela protiv izbornih prava i drugih krivičnih djela, pripadnici Uprave policije nemaju širok spektar ovlašćenja kao državno tužilaštvo.

“ODT u Pljevljima, nadležno i za teritoriju opštine Šavnik, danas preduzima, a u prethodnom periodu je preduzimalo sve mjere i radnje iz svoje nadležnosti u svim situacijama u kojima je postojala sumnja da je tokom održavanja izbornog procesa u Šavniku učinjeno krivično djelo za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti”, rekli su iz VDT-a.

Vršiteljka dužnosti vrhovne državne tužiteljke Maja Jovanović rekla je da, bez namjere da se upušta u rasprave sa Adžićem putem medija, da službenici policije uvijek i u svim situacijama postupaju po nalozima državnih tužilaca.

“Zbog toga čudi što se ta činjenica ne ističe onda kada se postižu značajni, čak i međunarodni rezultati, dok se u slučaju iščekivanja konkretnih rezultata ističe da se čekaju nalozi tužilaštva”, kazala je Jovanović.

Ona je ocijenila da je od svega toga važnije da i državna tužilaštva i centri bezbjednosti treba zajednički i udruženo da rade u interesu građana i da se samo na taj način može doći do konkretnih rezultata.

Kako je kazala, sve drugo, svaki pokušaj promocije, čime god da je on motivisan, neće doprinijeti ostvarenju tog cilja.

“Zbog toga pozivam ministra unutrašnjih poslova i čelnike drugih organa da sve eventualne nedoumice efikasno rješavamo u direktnoj komunikaciji, a ne putem sredstava javnog informisanja”, rekla je Jovanović.

