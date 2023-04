Državljanin Srbije uhapšen zbog prijetnji CEMI-ju

Podgorica, (MINA) – Državljanin Srbije S.T. (31) uhapšen je jer je, tokom predsjedničkih izbora, uputio ozbiljne prijetnje Centru za monitoring i istraživanje (CeMI), saopštili su iz te nevladine organizacije.

Iz CeMI-ja su na Tviteru /Twitter/ pozdravili hapšenje S.T. i to što je crnogorsko tužilaštvo podnijelo krivičnu prijavu protiv njega zbog ugrožavanja sigurnosti.

“CeMI je tokom oba kruga predsjedničkih izbora primio sedam mejlova prijeteće sadržine, o kojima nijesmo obaviještavali javnost kako bi zaštitili intergitet misije i samog izbornog procesa”, kazali su iz te nevladine organizacije.

Oni su rekli da ih ohrabruje rezultat Ministarstva unutrašnjih poslova i Uprave policije i zahvalili im na uloženom naporu i ostarenom rezultatu.

Iz CeMI-ja su ocijenili da je to dobra poruka i da će onemogućiti slične aktivnosti u narednom periodu.

Na taj način se, kako su naveli, šalje jasna poruka da ta krivična djela neće ostati nekažnjena.

“Za nas, a vjerujemo i ostale organizacije civilnog društva koje se zalažu za unaprijeđenje i demokratizaciju crnogorskog društva, važna je podrška i garancija sigurnosti okruženja u kojem radimo i djelujemo”, kazali su iz CEMI-ja.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS