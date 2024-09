Državljanin Srbije spašen iz kanjona Nevidio

Podgorica, (MINA) – Pripadnici Gorske službe spašavanja (GSS) spasili su državljanina Srbije A.P (46), koji se povrijedio prilikom prolaska kroz kanjon Nevidio.

Kako je objavljeno na Fejsbuk stranici GSS-a, A.P. je danas oko 13 sati, tokom prolaska kroz kanjon, zadobio povredu noge.

„Nakon ukazane prve pomoći, evakuacije iz kanjona i transporta po nepristupačnom terenu, povrijeđeni je predat ekipi Hitne pomoći Žabljak“, kazali su iz GSS-a.

(kraj) gop

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS