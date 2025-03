Državljani Rusije osumnjičeni za utaju više od 2,75 miliona EUR poreza

Podgorica, (MINA) – Hercegnovska policija podnijela je krivične prijave protiv tri preduzeća i dvije osobe zbog sumnje da su utajili više od 2,75 miliona EUR poreza i doprinosa, saopšteno je iz Uprave policije.

Navodi se da su policijski službenici podnijeli krivičnu prijavu protiv pravnog lica „Rus Invest Group“ sa sjedištem u Herceg Novom i ruskog državljanina A.A. (58), zbog sumnje da su izvršili krivično djelo utaja poreza i doprinosa.

Iz policije su kazali da je A.A. osumnjičen da je sa pozicije izvršnog direktora 24. aprila 2022. godine prodao više nepokretnosti u Herceg Novom za iznos od 12.571.240 EUR, izbjegavajući obavezu prijave i plaćanja poreza na kapitalnu dobit.

Dodaje se da su nepokretnosti bile u vlasništvu firme „Rus Invest Group“ i da je porez na kapitalnu dobit iznosio 884.660 EUR.

On je, kako su pojasnili iz policije, na taj način pribavio protivpravnu imovinsku korist od 884.660 EUR.

“A.A. je, po osnovu primljenog avansa u avgustu 2023. godine prihodovao 97.316 EUR, za šta je bio u obavezi plaćanja izlaznog PDV-a u iznosu od 16.889 EUR, što isti nije učinio”, navodi se u saopštenju.

Dodaje se da je A.A. na taj način ostvario protivpravnu imovinsku korist u iznosu od 901.550 EUR, na direktnu štetu Budžeta Crne Gore.

Kako je saopšteno iz Uprave policije, službenici policije podnijeli su i krivičnu prijavu protiv firme „Čehov“, sa sjedištem u Herceg Novom, i ruskog državljanina M.M. (61), zbog sumnje da su počinili krivično djelo utaja poreza i doprinosa.

“Sumnja se da je M.M., sa pozicije izvršnog direktora, 19. maja 2023. godine zaključio ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji sa „Rus Invest Group“, po osnovu kojeg je ovo privredno društvo uplatilo društvu „Čehov“ 5,34 miliona EUR, za koji je „Čehov“ bio dužan da plati PDV”, navodi se u saopštenju.

Dodaje se da je neplaćanjem PDV-a pričinjena štetu Budžetu Crne Gore u iznosu od 925.950 EUR.

Kako su kazali iz Uprave policije, sumnja se i da je firma „Čehov“ zaključila ugovore o pozajmici sa dvije osobe u iznosu od 120 hiljada EUR, a da ni po tom osnovu nije obračunat i plaćen porez.

“Čime je pričinio štetu Budžetu Crne Gore u iznosu od 21.176 EUR”, navodi se u saopštenju.

Dodaje se da je M.M. na taj način ostvario protivpravnu imovinsku korist u iznosu od 947.127 EUR, na direktnu štetu Budžeta Crne Gore.

Kako se navodi u saopštenju, policijski službenici su podnijeli krivičnu prijavu i protiv firme „Ars Trading Company“ sa sjedištem u Budvi.

Kako se sumnja, izvršni direktor te firme, koji je preminuo prije podnošenja krivične prijave, zaključio je 27. aprila prošle godine ugovor o dugoročnoj saradnji sa „Rus Invest Group“.

“Po osnovu kojeg je „Rus Invest Group“ uplatio predmetnom pravnom licu 5,2 miliona EUR, za koji je „Ars Trading Company“ bio dužan da plati PDV, a što nije učinio i na taj način pribavio protivpravnu imovinsku korist od 902.460 EUR”, kaže se u saopštenju.

