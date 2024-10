Države Zapadnog Balkana posvećene jačanju regionalne saradnje

Podgorica, (MINA) – Države Zapadnog Balkana saglasile su se danas, na ministarskom sastanku u okviru Berlinskog procesa, da će koncentrisati napore na unapređenje regionalne saradnje i ubrzanje integracije u Evropsku uniju (EU).

Ministarski sastanak u Berlinu, na kom je obilježeno 10 godina postojanja Berlinskog procesa, organizovan je u susret Samitu Berlinskog procesa koji će biti održan 14. oktobra.

U izjavi učesnica Berlinskog procesa sa Zapadnog Balkana navodi se da je na današnjem ministarskom sstanku dogovoreno nekoliko oblasti saradnje u cilju produbljivanja regionalne saradnje i unapređenja Zajedničkog regionalnog tržišta i dobrosusjedskih odnosa.

Učesnice Berlinskog procesa sa Zapadnog Balkana, Srbija, Sjeverna Makedonija, Bosna i Hercegovina, Kosovo, Crna Gora i Albanija, istakle su volju da zaključe nekoliko sporazuma i deklaracija do Samita Berlinskog procesa.

“Učesnice sa Zapadnog Balkana naglašavaju svoju posvećenost regionalnoj saradnji u dogovorenoj Zajedničkoj deklaraciji o reafirmisanju dobrosusjedskih odnosa i regionalne saradnje povodom desetogodišnjice Berlinskog procesa, u perspektivi davanja podrške Deklaraciji na Samitu”, navodi se u izjavi.

Na sastanku je dogovoren i Sporazum o pristupu visokom obrazovanju i upisu na visoke studije na Zapadnom Balkanu, koji bi takođe trebalo da bude potpisan na Samitu.

“Taj sporazum treba da omogući studentima pravo da se školuju u akreditovanim institucijama visokog obrazovanja i promoviše mobilnost studenata”, piše u izjavi.

Navodi se i da su učesnice sa Zapadnog Balkana podržale deklaraciju o Regionalnim standardima skrininga stranih direktnih investicija za zapadnobalkansku šestorku.

“Cilj ovih standarda je usaglašavanje investicionih politika sa standardima EU i najboljim međunarodnim praksama, čineći region, na taj način, privlačnijim za strane investiture”, navodi se u izjavi.

Učesnice su, kako se dodaje, dogovorile i Deklaraciju o pristupu infrastrukturama za istraživanje i inovacije.

“Radujemo se korišćenju ovog pozitivnog zamaha u daljem koncentrisanju naših napora na unapređenje regionalne saradnje i ubrzanje integracije u EU”, navodi se u izjavi.

Berlinski proces je regionalna inicijativa koju je pokrenula Njemačka 2014. godine sa ciljem pružanja podrške državama Zapadnog Balkana na planu evropske integracije, ekonomskog i infrastrukturnog razvoja, kao i unapređenja regionalne saradnje.

