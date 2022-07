Država pokazala odlučnost u borbi protiv organizovanog kriminala

Podgorica, (MINA) – Crna Gora je pokazala odlučnost u borbi protiv najopasnijih kriminalnih struktura u društvu, kazao je premijer Dritan Abazović.

On je, kako je saopšteno iz kabineta premijera, to rekao povodom hapšenja službenika Agencije za nacionalnu bezbjednost Petra Lazovića i izdavanja naloga za hapšenje službenika Uprave policije Ljuba Milovića, koji se sumnjiče za stvaranje kriminalne organizacije.

„Država je jučerašnjom akcijom pokazala odlučnost u borbi sa svim oblicima organizovanog kriminala“, kazao je Abazović.

On je pozdravio aktivnosti Specijalnog državnog tužilaštva i Specijalnog policijskog odjeljenja.

Abazović je zahvalio međunarodnim partnerima, EUROPOL-u i svima u bezbjednosnom sektoru, koji su, kako je naveo, doprinijeli sprovođenju akcije uperene protiv najopasnijih kriminalnih struktura u društvu.

„Uputivši otvorenu podršku sektoru bezbjednosti, on je istakao važnost akcije i ukazao da se njom jasno stavlja do znanja svima koji djeluju u suprotnosti sa Ustavom i zakonima da država neće imati nikakvog kompromisa sa organizovanim kriminalnim grupama“, kaže se u saopštenju.

Abazović je poručio da će Vlada nastaviti da u potpunosti podržava aktivnosti na suzbijanju organizovanog kriminala koji je, kako je ocijenio, očigledno nekad imao pipke u sektoru bezbjednosti.

Prema njegovim riječima, konačno se pokazuje da najopasnije operacije dobijaju svoj epilog i da u Crnoj Gori više nema nedodirljivih.

Abazović je poručio da nema zamora u borbi protiv korupcije i drugih oblika kriminala, i da to ostaje prioritet Vlade.

„Nadležni državni organi će se izboriti sa svim pošastima kako bi Crna Gora postala zemlja vladavine prava u korist svih njenih građanki i građana“, kazao je Abazović.

