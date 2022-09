Država će se truditi da omogući najbolje uslove za obrazovanje

Podgorica, (MINA) – Država će se truditi da omogući najbolje moguće uslove za obrazovanje, poručila je predsjednica Skupštine Danijela Đurović i čestitala početak nove školske godine učenicama osnovnih i srednjih škola u Crnoj Gori, nastavnicima i roditeljima.

Ona je navela da je davno rečeno da je od kolijevke pa do groba najljepše đačko doba.

“Želim vam da tokom školovanja steknete što više znanja i vještina i budete predani i marljivi đaci kojima će se ponositi i roditelji i nastavnici”, kazala je Đurović.

Ona je posebnu čestitku uputila prvacima za koje je, kako je rekla, ovo specijalan dan koji predstavlja ulazak u sasvim novi svijet.

Đurović je poželjela učenicima da upoznaju što više drugara i drugarica i izgrade prijateljstva za cijeli život.

Prema njenim riječima, to je ono što istinski oplemenjuje čovjeka i daje mu podsticaj da ostvari sve snove.

“Trudite se da konstantno radite na sebi i da iz učionica ponesete najljepše uspomene, a država će se truditi da vam omogući najbolje moguće uslove za obrazovanje”, poručila je Đurović.

