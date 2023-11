Živković: Ne odustajemo od svojih zahtjeva

Podgorica, (MINA) – Poslanik Demokratske partije socijalista (DPS) Danijel Živković ocijenio je da je upitno da li se za mjesec mogu riješiti svi zahtjevi opozicije, koji bi omogućili da se popisom dobiju podaci u koje će svi imati povjerenje.

Živković je, nakon sastanka sa premijerom Milojkom Spajćem, kazao novinarima da DPS ne odustaje od svojih zahtjeva kao i da će bojkotovati popis, ukoliko njihovi zahtjevi ne budu ispunjeni do kraja.

On je rekao da danas sa Spajićem nijesu pričali o rokovima, već o svojim stavovima.

“Cilj DPS-a je da se popis odvija u skladu sa verifikovanom i primijenjenom metodologijom, u uslovima kontrole procesa”, kazao je Živković.

Osnovni cilj je, kako je istakao, da se dobiju relevantni podaci u koje će svi imati povjerenje.

“To smo saopštili Spajiću. Rekli smo da naš cilj nije da se popis ne održi, on treba da se održi ali bez bilo kakvog uslovljavanja, posebno ne od koalicije Za budućnost Crne Gore”, rekao je Živković.

Na pitanje da li vjeruje da se za mjesec mogu ispuniti zahtjevi opozicije, on je rekao da to “ne bi oročavao” i da ne bi pričao o “tom vremenskom intervalu”.

“Ono što su naši jasno uspostavljeni zahtjevi i upiti dovode u pitanje da li je moguće sve to riješiti za mjesec. Ne pričamo o rokovima, pričamo o suštini – da dođemo do tačnih i relevantnih rezultata”, odgovorio je Živković.

On je rekao da, na osnovu današnjeg razgovora, cijeni da postoji spremnost Spajića da se na tu temu otvori dijalog.

“Da li će se tokom samog procesa vidjeti spremnost da se do kraja izađe u susret svim ovim zahtjevima, to sad ne mogu da kažem. Od naših zahtjeva nećemo odustati. Ukoliko ne budu ispunjeni do kraja, bojkotovaćemo ovako organizovan popis “, rekao je Živković.

