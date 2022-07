Zeković: Policija nije bila pripremljena za moguće intervencije u Nikšiću

Nikšić, (MINA) – Policija nije bila adekvatno pripremljena za moguće intervencije na proslavi Dana državnosti u Nikšiću, ocijenio je aktivista za ljudska prava i koordinator Građanske inicijative “21. maj” Aleksandar Zeković, navodeći da je izostanak pripreme namjerno planiran.

Zeković je naveo da je policija odlučila da dozvoli nasilje “kleronacionalista i desničara”.

“Nije blagovremeno i na vrijeme obavila svoje pripreme i pokazala je slabost prema izgrednicima. Do probijanja zaštitne ograde nije moglo doći da je priprema policije bila adekvatna i sveobuhvatna”, rekao je Zeković.

Kako je kazao, izostale su i preventivne aktivnosti prema “ekstremističkim političkim i vjerskim grupama koje djeluju u Nikšiću i prema granici sa Hercegovinom”.

Zeković smatra da su nikšićka opština i policija tog grada to koordninirano izveli, kako bi prekinuli i zasjenili veličanstveno, mirno i demokratsko obilježavanje 13. jula.

“Razrješenje načelnika Centra bezbjednosti Nikšić koji je opet pokazao da nije u službi građana i građanki Crne Gore, nego samo i jedino DF i Marka Kovačevića je neophodna mjera daljeg povjerenja i minimalnog očuvanja policijskog integriteta”, naveo je Zeković.

