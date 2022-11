Zeković: Nema nastave u Kolašinu, škole bez grijanja

Podgorica, (MINA) – Veliki broj djece u Kolašinu danas nije pohađao nastavu jer u školama nije imalo grijanja, kazao je potpredsjednik Socijaldemokratske partije (SDP) Bojan Zeković i pitao da li će neko odgovarati zbog toga.

On je pitao Ministarstvo prosvjete i Vladu da li je tačno da zbog neobezbijeđenih energenata za školske ustanove hiljade učenika u Crnoj Gori danas neće imati nastavu.

“U Kolašinu veliki broj djece danas nije pohađao nastavu jer je temperatura dva stepena Celzijusa, a nema grijanja”, naveo je Zeković na Tviteru /Twitter/.

On je pitao kada će škole dobiti grijanje i djeca moći da se školuju u primjerenim uslovima.

“Kako je moguće da su vas hladnoće iznenadile krajem novembra? Da li će neko odgovarati, neko podnijeti ostavku?”, dodao je Zeković.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS