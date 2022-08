Zdravstveni sistem na raspolaganju turistima sa simptomima trovanja

Podgorica, (MINA) – Zavod za hitnu medicinsku pomoć u Budvi i opšte bolnice (OB) Kotor, Bar i Cetinje na brz i odgovoran način preduzeli su sve mjere i obezbijedili neophodnu zdravstvenu zaštitu turistima koji su zbog simptoma trovanja sinoć potražili pomoć.

To je na Tviteru /Twitter/ saopštio ministar zdravlja Dragoslav Šćekić.

Kako saznaje Radio Crne Gore, u jednom budvanskom hotelu, koji je i ranije pečaćen zbog neispunjavanja zdravstveno-sanitarnih uslova, došlo je do trovanja hranom 96 stranih turista.

Šćekić je naveo da zdravstveni sistem stoji na raspolaganju svim turistima koji su zbog simptoma trovanja sinoć potražili pomoć u zdravstvenim ustanovama.

Kako je kazao, od trenutka kada su se javili prvi pacijenti, Zavod za hitnu medicinsku pomoć u Budvi promptno je reagovao i zbog dalje pomoći oni su upućeni u OB Kotor, Bar i Cetinje.

“Pomenuti subjekti zdravstvenog sistema na brz i odgovoran način preduzeli su sve mjere i pružili neophodnu zdravstvenu zaštitu. Situacija se neprekidno prati od prvih prijema pacijenata koji su zatražili ljekarsku pomoć”, naveo je Šćekić.

