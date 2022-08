Zdravstvene vlasti hitno da riješe problem nestašice Buprenorfina

Podgorica, (MINA) – Zdravstvene vlasti u Crnoj Gori treba da što prije riješe problem nestašice lijeka Buprenorfina kako osobe koje su korisnici te terapije ne bi trpili zdravstvene ali i druge posljedice, saopštili su iz Crnogorske mreže za smanjenje štete Link.

Iz te nevladine organizacije podržali su pacijente koji su na susptitucionoj buprenorfinskoj terapiji u ostvarivanju njihovih prava.

“Moramo naglasiti da je na snazi bilo kršenje osnovnih ljudskih prava, odnosno prava na zdravstvenu zaštitu, što je pokazatelj odnosa institucija sistema prema najranjivijim i najdiskriminisanijim zajednicama ovog društva”, kaže se u saopštenju.

Dodaje se da je prebacivanje odgovornosti zdravstvenih institucija sa jedne na drugu nedopustivo.

“Apelujemo na zdravstvene vlasti u zemlji, Ministarstvo zdravlja, Fond za zdravstveno osiguranje, DZ Podgorica i sve odgovorne, da što prije nađu rješenje za taj problem kako osobe koje su korisnici te terapije ne bi trpili zdravstvene, ali i druge posljedice koje mogu nastati usljed nedostatka tog lijeka”, navodi se u saopštenju.

Lijek Buprenorfin, kako se navodi, omogućava pacijentima neometano svakodnevno funkcionisanje, što je u utorak, kako su naveli iz Linka, bilo uskraćeno svima koji su na toj suspstitucionoj terapiji.

“To je, prema riječima pacijenata koji je danas tim Linka danas obišao, između ostalog, rezultiralo i time da je nekoliko njih imalo epileptične napade usljed nedostatka lijeka, dok većini prijeti apstinencijalna kriza koja ih može dovesti do teških zdravstvenih stanja, ali i uvesti u dodatne socijalne probleme”, rekli su iz Linka.

Prema njihovim riječima, radi se o oko 300 građana Podgorice.

Iz Linka su naveli da još jedan sistemski, ali i širi društveni problem sa diskriminacijom osoba koje su na supstitucionoj terapiji, očitava se i u činjenici da se zaštitnik prava pacijenata DZ Podgorica danas nijednom nije oglasio povodom tog slučaja, niti se sastao sa pacijentima koji su danas ostali bez svog lijeka.

“Objašnjenja poput toga da su tenderska procedura, te nedostatak sredstava, krivi za trenutno stanje u državi koja je po Ustavu država socijalne pravde, ne bi smjela da budu opravdanje, i samim tim je takvo objašnjenje u najmanju ruku neprihvatljivo”, dodaje se u saopštenju.

U Linku apeluju na sve nadležne da što prije reaguju i nađu rješenje za ovaj problem, da se u budućnosti ovaj problem ne bi dešavao.

“Još jednom pozivamo sve institucije sistema, ali i organizacije civilnog društva koje se bave promocijom i zaštitom ljudskih prava da reaguju i uključe se u rješavanje tog problema koji može dovesti do posljedica koje kao društvo ne smijemo dozvoliti”, navodi se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS