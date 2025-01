Zbog teške krađe uhapšene dvije osobe

Podgorica, (MINA) – Barska policija uhapsila je E.S. (33) i F.S. (37) osumnjičene za tešku krađu, saopšteno je iz Uprave policije.

Iz policije su kazali da su E.S. i F.S. uhapšeni po nalogu tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Baru, zbog sumnje da su počinili krivično djelo teška krađa na štetu Željezničke infrastrukture Crne Gore.

Oni su, kako se sumnja, 24. januara rano ujutru, u naselju Virpazar, u blizini tunela Sozina, metalnom testerom iskidali i ukrali telekomunikacioni bakarni kabl dug oko 50 metara, a potom ga prodali nepoznatoj osobi.

„Otuđeni kabl služi za telekomunikaciju veza između željezničkih stanica Zeta – Virpazar“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da će službenici Regionalnog centra bezbjednosti „Jug“ će i u narednom periodu, u cilju stvaranja povoljnog ambijenta za život i rad građana, preduzimati intenzivne aktivnosti na procesuiranju počinilaca krivičnih djela iz oblasti imovinskog kriminala.

