Zbog pokušaja ubistva uhapšen strani državljanin

Podgorica, (MINA) – Crnogorska policija uhapsila je stranog državljanina E.K. (23) zbog sumnje da je izvršio krivično djelo ubistvo u pokušaju, saopšteno je iz Uprave policije.

Kako se navodi, podgoričkoj policiji je u srijedu uveče, oko jedan sat i 50 minuta, prijavljeno da se u ulici Velimira Terzića u Podgorici na terasi jedne zgrade nalazi ženska osoba koja traži pomoć.

„Službenici podgoričkog Odjeljenja bezbjednosti su izašli na mjest događaja, gdje su na terasi pomenutog stana zatekli žensku osobu, državljanku Turske, koja je imala vidne povrede u predjelu glave i tijela“, kaže se u saopštenju.

Iz policije su rekli da su u stanu zatečeni i tragovi krvi.

Djevojka je, kako su naveli, vozilom hitne pomoći prevezena na ukazivanje ljekarske pomoći u Klinički centar Crne Gore (KCCG).

„Nakon toga su policijski službenici došli do saznanja da oštećena ima dvije ubodne rane u predjelu desne slabine i jednu ubodnu ranu u predjelu lijeve natkoljenice“, rekli su policije.

Navodi se da je oštećena imala i više hematoma na glavi, kao i dva slomljena zuba.

„Zadržana je na daljem liječenju u KCCG gdje su policijski službenici sa njom obavili razgovor i došli do saznanja da joj je povrede nanio njen bivši emotivni partner E.K“, kaže se u saopštenju.

Dodaje se da je E.K. pronađen na graničnom prelazu Božaj, gdje je i uhapšen zbog sumnje da je izvršio krivično djelo ubistvo u pokušaju.

