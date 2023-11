Završena prva faza modernizacije radarskog sistema za nadzor mora

Podgorica, (MINA) – Prilagođavanjem senzorskih i baznih stanica i ugradnjom novih pratećih informaciono-komunikacionih sistema, Ministarstvo odbrane i Vojska Crne Gore (VCG) završili su prvu fazu modernizacije radarskog sistema za nadzor mora i crnogorskih teritorijalnih voda.

Iz Ministarstva odbrane rekli su da će nakon modernizacije Mornarički operativni centar imati objedinjenu sliku stanja i da će specijalizovanim sastavima Vojske biti omogućen efikasniji nadzor, razmjena i analiza podataka.

“Izlaz na more, pored strateškog značaja, predstavlja i potencijalni izvor složenih bezbjednosnih izazova i prijetnji”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da se u Crnoj Gori, modernizacija sistema za nadzor mora i upravljanje akvatorijom, vrši na svim vojnim objektima opredijeljenim za te namjene.

“U pitanju su kompleksni zahvati koji, pored ugradnje savremene opreme, podrazumijevaju i građevinske radove na objektima, obuku kadra za rukovanje tim složenim sistemima, i adaptaciju putne infrastrukture koja vodi ka tim objektima”, rekli su iz Ministarstva.

Oni su naveli da će novi patrolni brodovi i nova zgrada komande Mornarice u Baru, dodatno proširiti sposobnosti i kapacitete VCG za neprekidan nadzor teritorijalnih crnogorskih voda, bilo da je u pitanju površinska, podvodna ili vazdušna komponenta.

“Do nabavke novih patrolnih brodova, patroliranje će vršiti patrolni brod P-105 Durmitor i pučinski remorker PR-41. Očekuje se da VCG od Sjedinjenih Američkih Država tokom naredne godine dobije i nove čamce, kroz program pomoći i saradnje”, kaže se u saopštenju.

Iz Ministarstva su rekli da u okviru treće misije Vojske, i na osnovu trilateralnog sporazuma, Mornarica pruža podršku u oblasti traganja i spašavanja Upravi pomorske sigurnosti, kao i Upravi policije u borbi protiv terorizma i kontroli pomorske granice.

Oni su podsjetili da je prošle godine Mornarica VCG sa pripadnicima Mornarice Ujedinjenog Kraljevstva učestvovala u vježbi „Odlučan odgovor 22“, gdje se vršila obuka organskih bording timova, kao i izvođenja helikopterskih spasilačkih operacija za pomoć na moru u različitim situacijama.

