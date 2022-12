Zaslužnim pojedincima dodijeljena priznanja Eko ambasador

Podgorica, (MINA) – Agencija za zaštitu životne sredine danas je dodijelila priznanja Eko ambasadora Vuku Vujisiću, Aleksandru Dragićeviću, Damiri Kalač, Vladimiru Novoviću i Stefanu Pekoviću.

Iz Agencije su kazali da su, u okviru nastavka akcije ”Za ljepšu i zdraviju Crnu Goru”, a u svrhu prepoznavanja društvenog aktivizma na polju zaštite životne sredine, prvi put dodijeli ta priznanja zaslužnim pojedincima.

Direktor Agencije Milan Gazdić je, nakon ceremonije dodjele priznanja, kazao agenciji MINA da su danas željeli da, kao budžetska institucija, daju izvještaj o tome gdje su trošili novac građana.

On je rekao da najvažnije stvari koje su u ovoj godini uradili uključuju izradu crvenih listi, ali i to što su krenuli u rješavanje problema ilegalne trgovine životinjama u Crnoj Gori.

“Ove godine obezbijedili smo plac od deset hiljada kvadrata u blizini Podgorice. U saradnji sa nekim međunarodnim nevladinim organizacijama i građanima u narednoj godini očekujem da ćemo imati i prvo prihvatilište”, kazao je Gazdić.

Decenijski problem Crne Gore, prema njegovim riječima, je i nedostatak adekvatnih zona zaštite nacionalnih parkova.

“Ove godine uradili smo studije zaštite za preostala tri nacionalna parka – Lovćen, Skadarsko jezero i Durmitor i to pitanje smo riješili. Očekujem da će naredne godine biti usvojeni”, rekao je Gazdić.

Prema njegovim riječima, Agencija je ove godine pokrenula izmjene i dopune 12 zakona i pravilnika, a uradili su i reviziju 40 zaštićenih prirodnih dobara u zoni Morskog dobra.

Kako je dodao Gazdić, pokrenuli su i pitanje nastavka procedure zaštite Sinjajevine kod četiri opštine kojima teritorijalno pripada taj planinski masiv.

“Za razliku od 2019. godine kada je pregledano svega 28 firmi, u ovoj godini smo pod nazor stavili 140 preduzeća za princip „zagađivač plaća“ i naplatili 120 odsto više ekološke takse u odnosu na prošlu godinu”, rekao je Gazdić.

On je naveo da rade na uspostavljanju elektronskog Registra zagađivača i modula za elektronsko dostavljanje podataka za obračun eko naknada, ali i da su ove godine zbrinuli 84 tone opasnog otpada iz depoa Kips Berane.

Gazdić je kao jedan od najznačajnijih projekata koje je Agencija podržala, a koje su inicirali građani, istakao “Ozelenimo Crnu Goru”.

“Podržali smo ga jer vidimo priliku da realizujemo i neke naše programe kao što je edukacija građana i prilagođavanje klimatskim promjenama”, kazao je Gazdić.

Studentski povjerenik na Univerzitetu Crne Gore Filip Vujović rekao je da je Studentski parlament Univerziteta (UCG) , danas sa Agencijom potpisao Memorandum o saradnji.

“U budućem periodu, Agencija za zaštitu životne sredine obavezaće se da donira sadnice svim studentima koji diplomiraju ili završe master studije na UCG-u”, kazao je Vujović.

Time su, kako je rekao, nastavili podsticanje saradnje sa ekološkim sektorom i počeli priču o zelenom Univerzitetu.

Jedan od dobitnika priznanja Eko ambasador Stefan Peković naveo je da ga nagrada podstiče da i dalje učestvuje u ekološkim akcijama.

“Podstiče me i to što sam još dijete i što mogu da mijenjam svijest građana oko mene. Drago mi je kad vidim da omladina sadi cvijeće, drveće jer tako pomažemo svojim sugrađanima”, kazao je Peković.

