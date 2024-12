Zaposlenima u Policijskoj akademiji zarade veće za 13 odsto

Podgorica, (MINA) – Zaposlenima na Policijskoj akademiji u Danilovgradu zarade će, od 1. januara, biti povećane za 13 odsto, saopšteno je iz Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija (MPNI).

Navodi se da je Vlada, na predlog tog resora, usvojila predlog Kolektivnog ugovora o izmjeni Kolektivnog ugovora za Policijsku akademiju.

“Usvojenim izmjenama predviđeno je uvećanje zarada zaposlenima u toj obrazovnoj ustanovi u iznosu od 13 odsto, koje će se primjenjivati od 1. januara”, kaže se u saopštenju.

