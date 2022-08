Zaplijenjena roba vrijedna 277,5 hiljada EUR

Podgorica, (MINA) – Službenici Odsjeka za suzbijanje krijumčarenja Uprave Uprave prihoda i carina (UPC) su, od početka turističke sezone, utvrdili 21 nepravilnost, izdali 14 prekršajnih naloga i izrekli 21 zaštitnu mjeru oduzimanja robe čija je vrijednost procijenjena na 277,5 hiljada EUR.

Iz UPC su kazali da su kao nepravilnosti utvrđeni neprijavljivanje robe, dovođenje carinskog organa u zabludu i sumnja na povredu prava intelektualne svojine.

“Prilikom otkrivanja nepravilnosti za koje je izdat prekršajni nalog, oduzeta je sljedeća roba: tekstilni proizvodi (garderoba), parfemi, naočare, kuhinjsko posuđe, alat, zlatni i srebrni nakit, bižuterija, polovni motor za čamac, razne kućne potrepštine, jestivo ulje i elektro oprema”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je ukupna vrijednost zaplijenjene robe procijenjena na 277.535,60 EUR.

Službenici UPC su, kada je u pitanju akcizna roba, shodno odluci Vlade o zabrani skladištenja duvanskih proizvoda u slobodnoj zoni Luke Bar službenici, od 14. maja do 10. juna izvršili oduzimanje i premještanje duvanskih proizvoda u skladištu „PGS Montenegro Doo“ Bar u SCZ Luke Bar.

U tom periodu, kako su kazali, ukupno je oduzeto i uskladišteno 148.139 paketa, 5.456 boksova i 103 paklice cigareta, a oduzeto je i 526 paketa rezanog duvana i 1.136 paketa aroma za nargile.

Iz UPC su naveli da su 13. juna, postupajući po nalogu, službenici Odsjeka za suzbijanje krijumčarenja, izvršili kontrolu i oduzimanje 1.568 paketa cigareta.

U saopštenju se navodi da su 16. juna vršeći kontrole, uvidom u dobijenu specifikaciju i primjenom metode analize rizika, službenici UPC izvršili kontrolu i oduzeli 1.120 paketa cigareta.

„Odsjek za suzbijanje krijumčarenja UPC nastaviće, sistematski i posvećeno, beskompromisnu borbu protiv svih oblika krijumčarenja“, navodi se u saopštenju.

