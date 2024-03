Zakon o pravnom prepoznavanju rodnog identiteta kosi se sa pravnim normama

Podgorica, (MINA) – Nacrt zakona o pravnom prepoznavanju rodnog identiteta na osnovu samoodređenja ugrožava duh tradicionalne i vjerujuće Crne Gore, a kosi se i sa postojećim pravnim normama države, smatraju u Mitropoliji crnogorsko-primorskoj (MCP).

Iz MCP su kazali da medijske najave sadržaja i intencije naslova tog projekta, zabrinjavaju sveštenstvo i vjernike Srpske pravoslavne crkve (SPC), ali i sve koji svoj pogled na svijet izgrađuju na tradicionalnim moralnim vrijednostima.

“Takav pogled na svijet, koji relativizuje Bogom dana određenja ljudske prirode i društvenih odnosa ugrožava svetinju života i ljudsko dostojanstvo”, kazali su iz MCP.

Kako su rekli, kada su se prije nekoliko godina borili za pravedan zakon o vjerskim slobodama, nijesu ni tada branili samo svoje pravo na raspolaganje sopstvenom imovinom, niti štitili isključivo sakralne građevine.

“Nego upravo i naše pravo da u svakom trenutku možemo javno da kažemo šta je po viđenju Crkve dobro, a šta loše za javni moral i napredak društva”, rekli su iz MCP.

Oni su kazali da to čine i sada, u vezi Nacrta zakona o pravnom prepoznavanju rodnog identiteta na osnovu samoodređenja.

“Ovaj Nacrt, ne samo da ugrožava duh tradicionalne i u Boga vjerujuće Crne Gore, nego se jasno kosi sa postojećim pravnim normama ove države”, istakli su iz MCP.

U saopštenju se navodi da je, prema važećem Porodičnom zakonu, porodica osnovna zajednica života u kojoj se njeguju i podižu djeca, a roditelji su oni koji se prvenstveno staraju o odgoju i obrazovanju maloljetne djece, pa tek potom – država i društvo.

“Odnosno, državne institucije treba da obezbjede porodici pomoć i podršku u obavljanju njenog prirodnog i tradicionalnog posla, a ne da joj oduzimaju djecu i da umanjuju njenu ulogu u procesu vaspitanja”, kaže se u saopštenju.

Ističe se da važeći državni propisi kažu da djeca do svoje 18 godine nijesu punoljetna, a to znači da nijesu psiho-socijalno dovoljno sazrela da samostalno donose odluke o sebi, svom životu, i da preuzimaju potpunu odgovornost za svoje postupke.

“Smatramo da su, i jedno i drugo, i uloga porodice i fenomen čovjekove punoljetnosti, izraz kako vjekovnog pamćenja, tradicije i duhovnih učenja, tako i savremenih naučnih saznanja o ljudskoj prirodi i čovjekovom životu u zajednici”, navodi se u saopštenju.

Dodaje se da, nasuprot tome, predlagač Zakona u nacrtu nastoji, kršeći postojeći Porodični zakon, pa i Ustav, da uvede u pravni sistem odredbe koji nijesu ni pravni napredak, niti usklađivanje sa standardima Evrope – nego početak uništavanja naše omladine.

“Uništavanje prava djeteta da sazri, da bi tek onda kada sazri, moglo da odlučuje o svom životu”, kaže se u saopštenju.

Iz MCP su ocijenili da su besmislene i sulude odredbe da dijete sa 15 godina “nekim svojim iskazom odredi svoj pol, nasuprot onom koji je dobio od Boga, a preko zakona prirode, pa makar to bilo i uz, u ovom Nacrtu vrlo neodređenu i nejasnu, saglasnost roditelja”.

“Možemo zamisliti budući položaj i prava roditelja, spram neke obznanjene dječije volje, koju će podržati brojni dušebrižnici, kakvi su, recimo, autori i predlagači ovakvog Nacrta zakona”, rekli su iz MCP.

Oni su upitali ministre u Vladi da li bi oni, kao predlagači, promijenili svoj pol i svoj matični broj.

“Ako bi, neka tu ambiciju kandiduju na sljedećim izborima kao svoju ponudu narodu i glasačima (kao pokazatelj njihove navodne slobodoumnosti, demokratičnosti, naprednosti), a ako ne bi – zašto takvu mogućnost nude i preporučuju 15-godišnjoj, maloljetnoj djeci”, kazali su iz MCP.

Oni su pitali i da li izreka ili lični osjećaj 15-godišnjeg djeteta u vezi sa bilo čim može biti osnova pravnih i društvenih odnosa, uprkos postojećim zakonima.

“I zašto stati na dječijem osjećanju u vezi sa sopstvenim polom? Zašto ne ići dalje: dječiji trenutni osjećaj da li su ljudi ili mitski heroji? Šta im pripada od imovine? Šta djeca, ponekad, osjećaju po svim ovim pitanjima? I šta su u stanju da kažu o tome”, dodali su iz MCP.

Oni su istakli da se živi u društvu koje zna za takve kategorije koje se teško ili nikako ne dovode u pitanje, kao što su pravni poredak zemlje, simboli državnosti, imovina, sloboda riječi.

“Pa se nadamo da će javnosti biti jasan i ovaj naš iskaz o vrijednostima oko kojih nema pogađanja. Djeci se nameće da budu ono što nijesu, i o čemu ne mogu, na zreo i valjan način ništa znati, a uskraćuje im se da budu ono što jesu – djeca”, istakli su iz MCP.

Kako su rekli, Crkva Hristova ima razumijevanja za osobe koje su promijenile pol, “iz saosjećanja prema nekim iznimnim ličnim patnjama, neizrecivim i bolnim psihičkim i emotivnim traumama”.

“Ali ne razumijemo donošenje zakona koji takvu traumu širi na cijelu populaciju. I to uz izričitu zabranu traženja od lica koje podnosi zahtjev da obavi medicinski pregled ili pruži dokaz o obavljenim medicinskim pregledima”, rekli su iz MCP.

Oni su naglasili da se medicinski pregled, koji se traži kao uslov mnogo banalnijih životnih situacija, sada izričito zabranjuje kao preduslov promjene rodnog identiteta.

Iz MCP su poručili da će, kao ozbiljna institucija, preduzeti sve zakonom propisane radnje da tu, kako su rekli, sramotu i bruku udaljimo iz zone ozbiljnog ljudskog razgovora i odlučivanja.

“Na prvom mjestu, pozivamo sve one ministre i poslanike u parlamentu, koji su pravoslavni hrišćani, a sigurni smo da će nas razumjeti i podržati i oni među njima koji su vjernici drugih monoteističkih vjera i njihove vjerske institucije, da ovaj Nacrt stave na mjerilo svojih vjerskih ubjeđenja i moralnih principa, a ne na kantar trenutne materijalne i političke koristi”, zaključili su iz MCP.

