Zabrana ulaska u Crnu Goru za 28 osoba

Podgorica, (MINA) – Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) i Agencija za nacionalnu bezbjednost (ANB) uskratili su boravak i zabranili ulazak u Crnu Goru za 28 stranih državljana koji su, kako je saopšteno, radili za interese stranih službi.

Iz MUP-a je saopšteno da su, kroz operaciju koju je sprovela ANB, te osobe indicirane kao nosioci malignog uticaja sprovedenog za interese stranih službi.

“U sklopu kontinuiranih i koordinisanih aktivnosti koje sprovode MUP i ANB, a u okviru svojih zakonskih ovlašćenja, preduzete su mjere i radnje u cilju uskraćivanja boravka i zabrane ulaska za 28 stranih državljana”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da će MUP i ANB će, zajedno sa ostalim crnogorskim institucijama, nastaviti da prate bezbjednosne rizike.

“I u skladu sa tim preduzimati sve raspoložive mjere i radnje iz svoje nadležnosti u cilju zaštite nacionalne bezbjednosti i interesa Crne Gore”, dodaje se u saopštenju.

