Za vakcine protiv koronavirusa do sada plaćeno 9,9 miliona EUR

Podgorica, (MINA) – Crna Gora je do sada na nabavku vakcina protiv koronavirusa potrošila 9.924.510 EUR, saopštili su iz Ministarstva zdravlja, navodeći da su građanima trenutno dostupne vakcine proizvođača Fajzer i Sinofarm.

Iz tog resora su Danu kazali da je Crna Gora do danas kupila, ili kroz donacije od proizvođača i država obezbijedila, preko 1,3 miliona doza vakcina protiv koronavirusa, od čega kroz donacije skoro 625 hiljada doza.

“Vodeći brigu o zdravlju građana i dostupnosti bezbjednih, kvalitetnih i efikasnih vakcina, Vlada Crne Gore je u prethodnom periodu opredijelila značajna sredstva za kupovinu i nabavku vakcina”, kazali su iz Ministarstva.

Oni su naveli da je tokom 2020. godine, za nabavku vakcina protiv koronavirusa, utrošeno 667.178 EUR, dok je prošle godine za tu namjenu izdvojeno 8.179.526 EUR.

“Pored toga, za vakcine protiv koronavirusa, preko projekta “EU grant za vakcine”, sa deviznog računa Ministarstva finansija i socijalnog staranja, otvorenog za potrebe Ministarstva zdravlja i realizaciju ovog projekta, do sada je isplaćeno 1.077.805 EUR”, rekli su iz Ministarstva zdravlja.

Oni su naveli da je trenutno građanima na raspolaganju oko 464.348 hiljada doza vakcina.

“I to 141.348 doza vakcine “komirnati” prozivođača Fajzer, sa rokovima 30. avgust i 30. septembar ove godine, kao i 323.000 doza “sinovak” i “Vero-Cell” vakcina proizvođača Sinofarm, čiji su rokovi do 15. mart i 29. maj naredne, kao i 8. jul 2024. godine”, rekli su iz Ministarstva.

Oni su naveli da se vakcine kojima istekne rok, a koje se tretiraju kao i ostali farmaceutski medicinski otpad, uništavaju po posebnoj proceduri.

Kako su dodali, s obzirom na to da se vakcine isteklog roka uništavaju zajedno sa ostalim medicinskim otpadom, nije moguće posebno navesti iznos sredstava izdvojenih samo za uništenje vakcina.

“Do sada su zbog isteklog roka na uništenje poslate ukupno 27.754 doze vakcina protiv koronavirusa”, rekli su iz Ministarstva zdravlja.

