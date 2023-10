Za Fond za ubrzani razvoj opredijeljeno 3,5 miliona EUR

Podgorica, (MINA) – Predstavnici Delegacije Evropske unije (EU), Austrije i sistema Ujedinjenih nacija (UN) u Crnoj Gori potpisali su danas sporazum o opredjeljivanju 3,5 miliona EUR za Fond za ubrzani razvoj Crne Gore.

Kontribuciju Fondu potpisali su u Vili Gorica rezidentni koordinator sistema UN u Crnoj Gori Piter Lundberg, šefica Delegacije EU u Crnoj Gori Oana Kristina Popa i šef regionalne Kancelarije za koordinaciju austrijske razvojne saradnje David Mukenhuber.

Lundberg je kazao je da se danas slave nova strateška partnerstva, jer će Fond za ubrzanje razvoja Crne Gore od danas biti u društvu EU i Austrije.

On je istakao da zajedno pomažu Crnoj Gori da se približi svojim prioritetima vanjske politike.

„Udružujemo snage za zajedničko dobro i napredak. Ovog puta, sa Fondom za ubrzani razvoj Crne Gore podižemo ljestvicu, i vrsta partnerstva koju slavimo danas je nova i inovativna“, rekao je Lundberg.

On je istakao da su zahvalni i Vladi Austrije i razvojnoj agenciji te države, jer su prepoznali transformativni potencijal Fonda.

Lunberg je kazao da su ponosni što mogu da predstave novu platformu za donacije.

„Platforma za donacije je jedan od dokaza novog inovativnog pristupa našeg fonda. To je novi poziv za sve privatne preduzimače, partnere, kako bi nam pomogli u napretku Crne Gore“, rekao je Lundberg.

On je naveo da je Elektroprivreda (EPCG) prva kompanija koja će se pridružiti tom fondu.

Lundberg je zahvalio EPCG jer su prepoznali potrebu ulaganja u održivi razvoj Crne Gore.

„UN su spremne da sarađuju i na putu razvoja koračaju sa Crnom Gorom. Uvjeren sam da ukoliko radimo zajedno, imamo mnogo više šanse da uspijemo“, rekao je Lundberg.

Popa je kazala da joj je drago što u ime EU potpisuje podršku fondu za ubrzavanje ostvarivanja ciljeva održivog razvoja.

Ona je rekla da je doprinos EU Fondu novi i inovativan instrument za njihovu saradnju.

„Doprinos od dva miliona EUR dio je reformskog fonda, koji je uspostavljen kako bi pomogao Crnoj Gori u prevalizilaženju prepreka“, kazala je Popa.

Prema njenim riječima, pružiće se podrška i zelenoj i pravičnoj tranziciji, kao i unapređenju politike oporezivanja, što su takođe ciljevi UN-a.

„Ovo je partnerstvo kojem će se uskoro pridružiti i Svjetska banka i EBRD, a to je partnerstvo koje je prilagođeno 21. vijeku“, navela je Popa.

Ona je poručila da združenim naporima mogu djelovati kao snažniji partner crnogorskim organima u rješavanju stvarnih problema i realizaciji reformi.

Popa je navela da EU želi da pruži najbolju moguću ekspertizu za potrebe Crne Gore.

„Država sada ima na raspolaganju set instrumenata koji će pomoći unapređenje životnog standarda građana“, rekla je Popa.

Austrijski ambasador u Podgorici Karl Miler kazao je da se Austrija svesrdno pridružuje toj incijativi i podržava Fond za ubrzani razvoj Crne Gore.

Kako je rekao, Austrija jača partnerstvo i sa drugim članicama UN-a, a prije svega sa Crnom Gorom.

„Austrija podržava i evropsku perspektivu Zapadnog Balkana, kako bi region napredovao ka EU, što je u interesu regionalne stabilnosti“, rekao je Miler i dodao da Fond nudi priliku da ti ciljevi budu ostvareni kroz podršku finansiranju održivog razvoja.

On je istakao da Austrija dosljedno i snažno podržava reforme u UN-u i da će nastaviti to da radi.

„Očekujemo partnerstva sa drugim članicama koje razmišljaju kao i mi i žele da vide Zapadni Balkan, a posebno Crnu Goru, u EU“, kazao je Miler.

On je naglasio da austrijska razvojna agencija i Vlada žele da pokažu da su spremne da podrže Crnu Goru.

Crnogorski predsjednik Jakov Milatović kazao je da je Crna Gora pokazala posvećenost dostizanju održivog razvoja.

„Takođe smo poslali i jasan signal da je Crna Gora fokusirana na razvoj u strateškim oblastima“, dodao je Milatović.

On je kazao da su izazovi sa kojima se svi susreću kompleksni, od klime i životne sredine, do pitanja mira.

„Nijedna država u svijetu nije imuna na sve te izazove. Zato nam je jako drago što vidimo da su brojni naši partneri danas tu“, rekao je Milatović.

Kako je kazao, doprinos partnera će pružiti podršku u reformama vezanim za EU i implementaciju Agende 2030.

Milatović je naglasio da je zajednička obaveza svih aktera u društvu uspostavljanje snažnog mehanizma za ostvarivanje ciljeva održivog razvoja.

Premijer Dritan Abazović kazao je da u početku to bio mali Fond, u kojem je učestvovala Crna Gora sa milion EUR, a nakon toga su se pridružile druge države, Švajcarska i Luksembrug.

„Danas svjedočimo da se Fond širi, da dolazi EU, druge velike države, a očekujemo da će doći i mnoge druge članice EU, ali i druge članice UN-a širom svijeta koje su dobrodošle da podrže ovaj fond za Crnu Goru“, rekao je Abazović.

On je kazao da je Fond najbolji pokazatelj da se inkluzivna politika isplati i da dobre ideje prije ili kasnije nađu svoj put i zažive.

Abazović je zahvalio Lundbergu, Popi i Mileru za kontribuciju koja je, kako je rekao, u ovom trenutku velika za Crnu Goru.

„Pozivam i ostale države da se pridruže, da pošaljemo jednu poruku mira i prosperiteta iz države koja je Ustavom određena kao ekološka i kojoj pripada da zagovara politike održivog razvoja“, naveo je Abazović.

Kako je rekao, vjeruje da prisustvo mnogih ambasadora i institucija pokazuje da će projekat Fonda da bude uspješniji nego što su zamislili.

„Vjerujemo da ćemo, ako budemo imali ovakvu sinergiju kao danas, Crna Gora može računati na projekte koji su posebno značajni za našu državu“, rekao je Abazović.

On je istakao da ga posebno raduje što projekat Fonda šire i za biznis sektor.

„Prvi put na velika vrata uvodimo i privatni sektor i privatne kompanije koje će moći da se pridruže i promovišu zdrave održive politike za Crnu Goru“, dodao je Abazović.

