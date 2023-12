Vujović i Knežević novi načelnici OB Budva i Tivat

Podgorica, (MINA) – Dragoljub Vujović imenovan je danas za novog načelnika Odjeljenja bezbjednosti Budva, dok je na čelo tivatskog Odjeljenja bezbjednosti postavljen Miodrag Knežević, saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP).

Kako su naveli, Vujović je rođen 19. maja 1978. godine u Podgorici, gdje je završio osnovnu školu.

“Srednju školu unutrašnjih poslova završio je u Kamenici 1997. godine a Policijsku akademiju u Beogradu 2002. godine”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je Vujović radio u Podgorici na poslovima pomoćnika, zamjenika i komandira stanice saobraćajne policije u rangu višeg policijskog inspektora.

Knežević je rođen 8. septembra 1970. godine, a diplomirao je na Fakultetu za poslovni menadžment u Baru stekavši diplomu specijaliste-menadžera za poslovno- civilnu bezbjednost.

On je, kako se dodaje, karijeru započeo 1993. godine u Centru bezbjednosti Herceg Novi, od 1996. do 2021. godine u rangu samostalnog policijskog inspektora, dok je od 2021. godine obavljao dužnost rukovodioca Stanice kriminalističke policije Odjeljenja bezbjednosti Tivat.

