Vučković nije izabrana za predsjednicu Vrhovnog suda

Podgorica, (MINA) – Vesna Vučković nije danas izabrana za predsjednicu Vrhovnog suda.

Ona je dobila tri glasa, dok je šest članova Sudskog savjeta bilo protiv da ona u punom mandatu rukovodi Vrhovnim sudom, prenosi portal Vijesti.

Vučković nije dobila dvotrećinsku većinu tako da će sudska grana vlasti i dalje biti u v.d.mandatu.

Pred Sudskim savjetom danas je održan intervju sa Vučković.

Sudski savjet je odlučio da počne sa intervjuom sa Vučković iako Agencija za sprječavanje korupcije (ASK) nije okončala postupak da li je Upravni sud narušio javni interes kada su presudom od 8. maja meritorno odlučili da je ona kandidatkinja za najvažniju funkciju u pravosuđu.

Sudskom Savjetu dostavljen je akt Ministarstva pravde da je Pravosudna inspekcija okončala nadzor u Upravnom sudu, nakon čega je Sudski savjet počeo sa obavljanjem razgovora sa Vučković.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS