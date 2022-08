Vojinović: Školski čas trajaće 45 minuta

Podgorica, (MINA) – U Crnoj Gori školski čas u novoj školskoj godini trajaće 45 minuta, kazao je ministar prosvjete Miomir Vojinović.

On je gostujući u Bojama jutra na Televiziji Vijesti rekao da je zdravlje učenika na prvom mjestu i da će slušati glas zdravstvenih vlasti.

“Što se tiče Ministarstva prosvjete sve je spremno da školska godina počne 5. septembra”, rekao je Vojinović.

On je kazao i da su škole nakon iskustva sa pandemijom spremne i za onlajn nastavu.

“Što se tiče nošenje zaštitnih maski gledaćemo da ispoštujemo preporuke, ali vjerujemo da one neće biti naredbodavnog tipa”, rekao je Vojinović.

On je naveo je i da je problem sa organizovanjem nastave za učenike Osnovne škole “Vladimir Nazor”, “problem koji je sačekao sve”.

“Konačno je počeo proces kada je u pitanju pribavljanje dokumentacije potrebne kako bi škola počela sa gradnjom. Nova osnovna škola u Tološima će biti spremna za nastavu”, kazao je Vojinović.

On je dodao da će učenici OŠ “Vladimir Nazor” nastavu pohađati u OŠ “Marko Miljanov”, nekadašnjoj gimnaziji Luča, s stariji razredi u Tološima.

