Vojinović: Država ponosna na mlade robotičare

Podgorica, (MINA) – Crna Gora je ponosna na mladi tim robotičara, koji je osvojio treće mjesto na Olimpijadi “First Global Challenge” u Singrapuru, poručio je ministar prosvjete Miomir Vojinović.

Kako je saopšteno iz Ministarstva prosvjete, Vojinović je razgovarao sa robotičarima Bojanom Moračanin, Milošem i Lazarem Milićevićem, Matijom Popovićem i Davidom Labovićem i mentorkama Ninom Drakulić i Biljanom Krivokapić.

„Znam da ste uložili dosta truda i rada da bi postigli ovaj rezultat i iskreno vam čestitam na tome. Ponosan sam na vas, kao i cijela država, i želim vam još mnogo sjajnih rezultata u budućnosti“, rekao je Vojinović.

Iz Ministarstva su naveli da je Vojinović mladim naučnicima uručio poklon, kao znak pažnje i nagradu za postignute rezultate na prestižnom takmičenju u robotici.

