Vlada posvećena jačanju vladavine prava

Podgorica, (MINA) – Vlada Crne Gore posvećena je jačanju vladavine prava i istrajna u sprovođenju reformi u pravosuđu, ocijenjeno je na sastanku ministra pravde Marka Kovača i specijalne izvjestiteljke Ujedinjenih nacija (UN) o nezavisnosti sudija i advokata, Margaret Satertvejt.

Iz Ministarstva pravde je saopšteno da je Kovač razgovarao sa Satertvejt, koja je od danas u službenoj posjeti Crnoj Gori.

„Satertvejt je istakla da prepoznaje posvećenost Vlade Crne Gore u jačanju vladavine prava i istrajnost u sprovođenju reformi u pravosuđu“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da su u fokusu interesovanja Satertvejt bili nezavisnost pravosuđa, etička i disciplinska odgovornost i prevencija korupcije u pravosuđu, kao i pravo na pristup pravdi.

Kovač je Satertvajt upoznao sa strateškim i normativnim aktivnostima koje Ministarstvo pravde preduzima na polju jačanja nezavisnosti, odgovornosti i efikasnosti pravosuđa.

On je, kako su kazali iz Ministarstva, govorio i o koracima kada je riječ o bezbjednosti i pravosudnoj infrastrukturi, kako bi se to pitanje riješilo sistemski i dugoročno.

