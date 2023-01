Vlada odgovorna za prekid postupaka legalizacije

Podgorica, (MINA) – Postupci za legalizaciju bespravnih objekata za 2.179 lica i kompaniju Bemaks prekinuti su jedino iz razloga što Vlada i nadležno Ministarstvo još nijesu donijeli Plan generalne regulacije ili detaljne planove za te prostore, saopšteno je iz Glavnog grada.

Premijer Dritan Abazović je, na jučerašnjoj konferenciji za novinare, označio kompaniju Bemaks kao “glavnog eksploatatora” šljunka u protekloj deceniji, i najavio krivičnu prijavu protiv Glavnog grada za ugrožavanje ekonomskih interesa države.

Iz Glavog grada su, reagujući na optužbu da je ta lokalna samouprava spriječila postupak rušenja objekata, kazali da je Vlada odgovorna za donošenje rješenja o prekidu postupaka legalizacije za dva objekta preduzeća Bemax.

Kako su navali, saglasno Zakonu o planiranju prostora i izgradnji objekata, rješenja o prekidu postupaka donose se kada postojeći objekti nijesu uklopljeni u planski dokument.

“Takvi postupci se prekidaju do donošenja Plana generalne regulacije (PGR) ili izmjena i dopuna DUP-a, čija je izrada i donošenje u nadležnosti Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, odnosno Vlade”, kaže se u reagovanju.

Iz Glavnog grada su naveli da su sigurni da je i većina građana Crne Gore upoznata sa tim postupkom.

Oni su podsjetili da je zakonska obaveza Vlade bila da Plan generalne regulacije usvoji do 2020. godine.

“Svjedoci smo da se ni na današnji dan ne preduzimaju nikakve aktivnosti po pitanju izrade i usvajanja ovog planskog dokumenta”, kaže se u reagovanju.

Iz Glavnog grada su kazali da bi se, da je do danas usvojen Plan generalne regulacije, stekli uslovi za donošenje konačnih rješenja u postupku legalizacije bespravnih objekata, kako za Bemaks, tako i za 2.179 drugih lica u Podgorici.

“Podsjećamo premijera da je Vlada imala i ima opciju da izmijeni sve detaljne planove u čijem zahvatu se nalaze svi pomenuti objekti, ukoliko je odustala od izrade PGR-a”, rekli su iz Glavnog grada i dodali da bi se usvajanjem tih planova stekli uslovi za donošenje konačnih rješenja u postupku legalizacije.

Oni su naveli da, s obzirom na to da su rješenja o prekidu postupka legalizacije za dva objekta, po zahtjevima Bemaksa donijeta 7. juna prošle godine, javnost može postaviti i pitanje šta je premijer radio do prije pola godine.

Kako su dodali iz Glavnog grada, prethodno je i nadležni državni organ upisao oba objekta u katastar nepokretnosti.

“Za 2.179 lica i Bemaks prekinuti postupci za legalizaciju bespravnih objekata, samo i jedino, iz razloga što Vlada i nadležno Ministarstvo još uvijek nijesu donijeli Plan generalne regulacije ili detaljne planove za te prostore”, poručili su iz Glavnog grada.

Iz Glavnog grada su kazali da su, kada je u pitanju provjera zakonitosti rada, vrata svih organa i službi širom otvorena nadležnim organima.

