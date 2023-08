Vlada će podržati kandidaturu Budve za Evropsku prijestonicu kulture

Podgorica, (MINA) – Vlada Crne Gore će finansijski podržati kandidaturu Budve za Evropsku prijestonicu kulture, najavio je premijer Dritan Abazović.

On je na Tviteru /Twitter/ kazao da taj projekat od nacionalnog značaja ima za cilj da promoviše ne samo Budvu i Boku, već i cijelu Crnu Goru.

“Vjerujemo da ćemo na kraju procesa izaći kao pobjednici. Idemo dalje, radimo istorijske stvari za Crnu Goru”, rekao je Abazović.

