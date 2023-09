Više od 800 mrtvih u zemljotresu u Maroku

Rabat, (MINA) – Najmanje 820 ljudi poginulo je u snažnom zemljotresu, koji je sinoć pogodio centralni Maroko, navelo je ministarstvo unutrašnjih poslova te zemlje.

Marokansko ministarstvo saopštilo je da su najmanje 672 osobe povrijeđene u zemljotresu, uključujući 205 koje su u teškom stanju, prenosi Radio Slobodna Evropa.

Očekuje se da će još rasti broj žrtava zemljotresa magnitude 6,8 stepeni po Rihteru.

Izvještaji govore da postoje velike poteškoće u dolasku do udaljenih sela u planinama Atlas, koja su ozbiljno pogođena zemljotresom.

Navodi se da će možda proći dani prije nego što spasioci uspiju da dođu do tih sela, koja se uglavnom sastoje od starih zgrada.

Prema podacima američkog Geološkog instituta, zemljotres se dogodio nešto poslije 23 sata po lokalnom vremenu, na relativno maloj dubini 71 kilometra jugozapadno od Marakeša.

Svjedoci u Marakešu rekli su novinskoj agenciji Rojters da su se neke zgrade srušile u dijelu grada koji je UNESCO-va svjetska baština.

Zemljotres koji se sinoć dogodio najsmrtonosniji je koji je Maroko pretrpio od potresa u Al Hoseimi 2004. godine.

Taj zemljotres je bio manje magnitude, 6,3 stepena, i u njemu je poginulo više od 600 ljudi, a preko 900 je povrijeđeno.

Najsmrtonosniji i najrazorniji zemljotres u istoriji Maroka dogodio se 29. feburara 1960. godine.

On se dogodio u blizini grada Agadira na zapadnoj obali zemlje, usmrtivši više od 12 hiljada ljudi.

Taj zemljotres imao je relativno umjerenu magnitudu od 5,8, ali njegova mala dubina, blizina Agadira i kvalitet gradnje u gradu učinili su njegov uticaj razornim.

