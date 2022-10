Vesna i Miloš Medenica ostaju u pritvoru

Podgorica, (MINA) – Vijeće Specijalizovanog odjeljenja Višeg suda u Podgorici donijelo je odluku da se produži pritvor bivšoj predsjednici Vrhovnog suda Vesni Medenici, nakon što je Specijalno državno tužilaštvo (SDT) uz optužnicu tražilo i da joj se produži mjera pritvora.

SDT je to zatražilo zbog straha od bjekstva.

Vijeće je bilo dužno da odmah ili najkasnije u 48 sati donese odluku jer se Medenica tačno već šest mjeseci nalazi u pritvoru ZIKS-a u Spužu zbog – stvaranja kriminalne organizacije, protivzakonitog uticaja, prenosi portal Vijesti.

Kako saznaju Vijesti, sud je na predlog SDT-a, produžio pritvor i Milošu Medenici, kao i optuženim članovima kriminalne organizacije – Marku Vučiniću i Marjanu Bevenji, zbog opasnosti od bjekstva.

U narednih 15 dana Viši sud će zakazati ročište za kontrolu i ocjenu optužnice SDT-a, a najkasnije za mjesec će se znati da li će akt tužilaštva biti prihvaćen.

Specijalno državno tužilaštvo predalo je optužnicu protiv Miloša i Vesne Medenice, kao i protiv Darka Lalovića, Vasilija Petrovića, Bojana i Marka Popovića, Milice Vlahović Milosavljević, Marka Vučinića, Milorada Medenice, Luke Bakoča, Petra Milutinovića, Ivane Kovačević, Radomira Raičevića, Marjana Bevenje, Steva Karanikića i Gorana Jovanovića i „Kopad Company“ iz Nikšića.

Kako se navodi u saopštenju SDT-a, oni se sumnjiče za krivična djela stvaranje kriminalne organizacije, produženo krivično djelo krijumčarenje, produženo krivično djelo davanje mita, primanje mita, protivzakoniti uticaj i navođenje na protivzakoniti uticaj, zloupotreba službenog položaja, neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga, omogućavanje uživanja opojnih droga, nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija, teška tjelesna povreda i sprječavanje dokazivanja.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS