Uveden sistem obezbjeđenja u svim objektima hitne pomoći

Podgorica, (MINA) – Zavod za hitnu medicinsku pomoć (ZHMP) uveo je sistem fizičko–tehničkog obezbjeđenje u svim objektima hitne pomoći u Crnoj Gori, saopšteno je iz te zdravstvene ustanove.

Iz ZHMP su kazali da je sistem obezbjeđenja uveden uz podršku Ministarstva zdravlja, Fonda za zdravstveno osiguranje i Uprave policije.

Ministar zdravlja Vojislav Šimun poručio je na predstavljanju projekta da je efikasna zaštita medicinskih radnika neophodna, jer su sve češći napadi na ljekare i ostalo medicinsko osoblje.

“Početak ovog projekta je izvanredan odgovor na datu situaciju”, rekao je Šimun.

On je istakao da su zabrinjavajući podaci o broju napada na medicinske radnike.

Šimun je kazao da je u proteklih šest mjeseci 11 odsto medicinskih radnika bilo izloženo fizičkom napadu, a preko 70 odsto nekoj vrsti verbalnog nasilja.

“Moram napomenuti da je Vlada, na moj predlog, usvojila informaciju o potrebi izmjena i dopuna Krivičnog zakonika, kojim će se prepoznati posebno krivično djelo napada na medicinsko osoblje. Sve su to nužne aktivnosti koje će nam pomoći da zaštitimo naše zdravstvene radnike”, istakao je Šimun.

Direktor Uprave policije Zoran Brđanin rekao je da je projekat obezbjeđenja objekata hitne pomoći uspješan proizvod zajedničkog rada državnih institucija i privatnog sektora.

“Ovo će značajno povećati lično-imovinsku sigurnost medicinskih radnika, takođe i zaštitu imovine”, kazao je Brđanin.

On je ocijenio da će na taj način biti preveniran značajan broj slučajeva napada na medicinske radnike.

“Ovakav sistem i nama olakšava jer će naši ljudi biti pripremljeni, znaće šta ih očekuje kada dolaze na lice mjesta, a imaćemo i već obezbijeđen dokazni materija”, poručio je Brđanin.

Direktor ZHMP Vuk Niković podsjetio je da takav sistem zaštite do sada nije postojao u javnom zdravstvenom sistemu Crne Gore.

“Mislim da će ovo uroditi plodom i kao dobar primjer institucionalne saradnje na podizanju bezbjednosti zdravstvenih radnika ali, naglašavam, i pacijenata, jer je pacijent svakako na prvom mjestu”, dodao je Niković.

On je rekao da se ne smije dozvoliti da unutar zdravstvenih ustanova postoji nasilje koje, kako je kazao, zdravstveni radnici više niti žele, niti mogu tolerisati.

Iz ZHMP su pojasnili da sistem fizičko–tehničkog obezbjeđenja funkcioniše po principu da zaposleni, u slučaju fizičkog napada osobe koja koristi usluge hitne pomoći, ili kada osoba posjeduje neko oružje ili oruđe podesno za nanošenje povreda, pritisne taster koji se nalazi na određenoj lokaciji u svakom objektu HMP.

“Pritiskom na iste taster alarmira se monitoring sistem video nadzora u agenciji za obezbjeđenje lica i imovine, koja dalje vrši procjenu uvidom u video kamere jedinice”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da se, nakon toga, kontaktira zaposleni u jedinici na poseban broj, a služba obezbjeđenja nakon razgovora, u slučaju potrebe, poziva policiju koja dolazi na mjesto događaja.

Iz ZHMP su kazali da je izdvojeno osam hiljada EUR za opremu, što je Zavod obezbijedio iz sopstvenih sredstava, a monitoring vrši firma za obezbjeđenje lica i imovine.

“Za pružanje usluga 24-časovnog sistema tehničke zaštite objekta kao i usluga i praćenja alarmnog istema mjesečna pretplata iznosi 2.640 EUR sa porezom na dodatu vrijednost (PDV), za sve jedinice ZHMP”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da će mjesečnu pretplatu u prvih šest mjeseci obezbjeđivati Fond za zdravstveno osiguranje, nakon čega će projekat biti finansiran iz budžetskih sredstava.

“Pilot projekat služi za stvaranje uslova za nesmetan rad zaposlenih i siguran medicinski tretman pacijenata koji dolaze u jedinice ZHMP”, navodi se u saopštenju.

