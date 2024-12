Uveden Čat bot za brži pristup informacijama centara za socijalni rad

Podgorica, (MINA) – Virtuelni asistent Čat bot /Chat bot/, koji će pojednostaviti i ubrzati pristup ključnim informacijama iz oblasti socijalne i dječje zaštite, uveden je na portalu centara za socijalni rad, saopšteno je iz Ministarstva socijalnog staranja, brige o porodici i demografije.

Iz tog Vladinog resora su kazali da ta napredna platforma, koja koristi vještačku inteligenciju, pruža brze odgovore na najčešća pitanja u vezi sa pravima i uslugama u socijalnoj i dječjoj zaštiti.

„Građani sada mogu lakše i brže dobiti informacije o materijalnim davanjima, uključujući uslove i procedure za ostvarivanje prava, kao i o uslugama socijalne i dječje zaštite“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je Čat bot dostupan 24 sata dnevno i omogućava korisnicima da u bilo kom trenutku dobiju potrebne informacije, bez čekanja i bez potrebe za dolaskom u prostorije centara za socijalni rad.

„Ova usluga je posebno korisna za one koji imaju ograničen pristup centrima ili preferiraju digitalne kanale komunikacije“, kazali su iz Minisatarstva.

Iz tog resora su naveli da, implementacijom digitalnog asistenta, rade na unapređenju efikasnosti pružanja informacija.

Iz Ministarstva su pozvali građane da posjete portal centara za socijalni rad i koriste novu elektronsku uslugu, kao i da ih povratno informišu kako bi ona bila dodatno unaprijeđena.

„Ministarstvo socijalnog staranja, brige o porodici i demografije ostaje posvećeno pružanju kvalitetnih usluga i podrške svim građanima u ostvarivanju njihovih prava iz oblasti socijalne i dječje zaštite“, dodaje se u saopštenju.

