Utvrdili urbanističko tehničke uslove za izgradnju Dječje kuće

Podgorica, (MINA) – Vlada je danas utvrdila urbanističko tehničke uslove za izgradnju objekta socijalnog stanovanja – Dječje kuća, u podgoričkom naselju Tološi.

Iz Vlade je saopšteno da je, u skladu sa Zakonom o socijalnoj i dječjoj zaštiti, projekat predviđen za uslugu smještaja koja podrazumijeva, između ostaloga, boravak korisnika u prihvatilištu – skloništu.

„Istaknuto je mišljenja da će osnivanje usluge prihvatilišta – skloništa biti izuzetno važnosi korisno, imajući u vidu da se kao država svakodnevno susrećemo sa velikim brojem izazova usljed nedostatka usluga za podršku djeci i porodicama u riziku“, kaže se u saopštenju.

Vlada je na sjednici usvojila informaciju o potrebi rješavanja pitanja prostornih kapaciteta Vrhovnog državnog tužilaštva, Specijalnog državnog tužilaštva, Višeg državnog tužilaštva u Podgorici i Specijalnog policijskog odjeljenja.

Iz Vlade su kazali da je usvojen zaključak kojim se za tu namjenu daje na korišćenje stara zgrada Vlade, ukupne kvadrature 2.954 metra kvadratna u državnoj svojini.

Kako su rekli, unapređenje prostornih kapaciteta državnih tužilaštava u značajnoj mjeri bi doprinijelo efikasnoj borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije, što predstavlja prioritet Crne Gore u pregovaračkom procesu u poglavljima 23 i 24.

Navodi se da je usvojen Predlog za izmjenu zaključka Vlade od 8. jula ove godine, kojim se, na zahtjev ministra bez portfelja Zorana Miljanića, odobrava dodatnih 500 hiljada EUR za potrebe Komisije za procjenu šteta od elementarnih nepogoda.

Traženi iznos je, kako su kazali iz Vlade, u skladu sa procjenama koje su sačinjene na osnovu pristiglih zahtjeva pravnih i fizičkih lica za nadoknadu štete nastale kao posljedica elementarnih nepogoda koje su zadesile Crnu Goru u prethodnom periodu.

Vlada je usvojila Predlog za izmjenu zaključka Vlade od 6. novembra 2020. godine.

Kako je saopšteno, ranijim zaključkom je Opštoj bolnici Berane dodijeljeno 400 hiljada EUR za nabavku MR aparata, pokretnih RTG aparata, kao i savremenih aparata za anesteziju, od čega je ostalo neutrošeno 161.348 EUR.

Iz Vlade su rekli da će se izmjenjenim zaključkom omogućiti da se taj iznos iskoristiti za opremanje jedinice intenzivne njege.

Vlada je usvojila informaciju o zaključivanju ugovora o nabavci vozila između Ministarstva odbrane i kompanije “BMC Otomotiv Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi”.

„U skladu sa izuzetno razvijenim prijateljskim odnosima dvije zemlje, i postojanju Sporazuma o vojnoj finansijskoj saradnji koji su dvije vlade zaključile 1. oktobra 2019. godine, potpisivanjem ugovora ostvariće se preduslovi za isporuku doniranog teretnog vozila BMC 245 4×4 sa cistijernom za avio gorivo kapaciteta šest hiljada litara sa isporukom u Crnu Goru, bez novčanog troška za budžet Crne Gore“, kaže se u saopštenju.

Vlada je usvojila informaciju o nagrađivanju sportista, osvajača medalja na Mediteranskim igrama, balkanskim, evropskim i svjetskim prvenstvima.

U informaciji je naglašeno da su crnogorski sportisti u prethodnom periodu ove godine postigli značajne rezultate na međunarodnim takmičenjima čime su potvrdili kvalitet crnogorske sportske baze i promovisali državu na najbolji mogući način.

Iz Vlade su kazali da je Ministarstvo finansija zaduženo da uplati novac u pojedinačnim iznosima od 500 EUR za sportiste, selektore i članove stručno trenerskih komisija navedenih u informaciji.

Za tu svrhu, kako su rekli, opredijeljeno je ukupno 34 hiljade EUR.

Vlada je donijela odluku o obrazovanju radne grupe za pripremu i sprovođenje aktivnosti u okviru predsjedavanja Crne Gore procesu saradnje u Jugoistočnoj Evropi u periodu od jul ove do juna naredne godine.

