Usvojena informacija o posljedicama gašenja sistema video nadzora

Podgorica, (MINA) – Vlada je danas na sjednici usvojila informaciju ministra unutrašnjih poslova Danila Šaranovića o mogućim štetnim posljedicama eventualnog gašenja sistema video nadzora na javnim površinama, sa negativnim implikacijama po nacionalnu bezbjednost.

Iz Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) saopštili su da će na tu temu sjutra ujutro biti održana sjednica Vijeća za nacionalnu bezbjednost.

Kako su naveli, Šaranović je upoznao članove Vlade sa informacijom da je MUP od Agencije za zaštitu ličnih podataka (AZLP) tražio odlaganje izvršenja tog rješenja, sporeći ga po više osnova, uključujući i materijalno pravni aspekt, zbog čega je podnijeta tužba Upravnom sudu.

“Očekujem da će Agencija u tom pitanju dati doprinos i o zahtjevu se izjasniti odgovorno i u najkraćem roku, dok MUP ostaje otvoren za vanredni nadzor kako bi se otklonile sve eventualne nejasnoće u pogledu funkcionisanja sistema”, kazao je Šaranović.

On je naveo da je AZLP još 2019. godine dala saglasnost za taj sistem, dok tokom nadzora obavljenog početkom ove godine nije konstatovala da način njegovog korišćenja dovodi do zloupotreba, a samim tim ni kršenja ljudskih prava.

Šaranović je istakao da je MUP usvojio preporuke Agencije i uklonio tri kamere, čije su lokacije problematizovane, dok mogućnost dijela sistema da vrši prepoznavanje lica, kako je rekao, ni u jednom trenutku nije korišćena.

On je upozorio i na nesagledivu materijalnu i nematerijalnu štetu koja bi nastupila ukoliko ne bi bila odložena primjena rješenja.

“Riječ je o sistemu koji je, posebno u susret predstojećoj turističkoj sezoni, višestruko važan za bezbjednost države i građana i suzbijanje aktivnosti organizovanih kriminalnih grupa, i u tom smislu se prema tom pitanju svi moramo odnijeti sa dodatnom odgovornošću”, poručio je Šaranović.

