USSCG: Saopštenje MPNI zabrinjavajuće i za osudu

Podgorica, (MINA) – Saopštenje Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija (MPNI) da je granski štrajk prosvjetnih radnika vođen ličnim i političkim interesima predsjednika Sindikata prosvjete (SPCG) Radomira Božovića, zabrinjavajuće je i za javnu osudu, kazali su iz Unije slobodnih sindikata (USSCG).

Iz MPNI ranije su rekli da je Vlada u kratkom roku uspjela da riješi pokušaj blokade obrazovnog sistema koji, kako su naveli, nije bio vođen istinskom borbom za bolji položaj svakog zaposlenog u prosvjeti, nego isključivo ličnim i političkim interesima predsjednika Sindikata.

Iz USSCG su kazali da je MPNI, pokušavajući da političkim etiketiranjem omalovaže predsjednika reprezentativnog i najvećeg granskog sindikata u Crnoj Gori, poslalo poruku o sebi i vrijednostima koje proklamuje, a koje svakako nijesu demokratske.

„Zabrinjavajuće je i za javnu osudu saopštenje MPNI da je granski štrajk prosvjetnih radnika vođen „ličnim i političkim interesima” predsjednika SPCG“, navodi se u reagovanju.

Iz USSCG su rekli da iz Ministarstva, umjesto da se izvinu prosvjetnim radnicima zbog činjenice da su na nezakonit i najgrublji način prekršili njihova prava garantovana Granskim kolektivnim ugovorom, nastavljaju da koriste rječnik protiv kojeg su se borili do stupanja na funkcije koje obavljaju.

„Svaki pokušaj slobodnomislećih i hrabrih građana da se odupru nepravidi, bezakonju, urušavanju vladavine prava i pravne sigurnosti decenijama je, pa i dan danas osuđen na progon, degradiranje, urušavanje ličnog i profesionalnog integriteta, kao i na političko etiketiranje upravo od onih koji doprinose i uzrokuju naprijed navedene, neprihvatljive pojave“, kaže se u reagovanju.

Granski štrajk prosvjetnih radnika, kako su naveli iz USSCG, nije pokrenuo niti vodio Božović, već je odluku donijelo rukovodstvo Sindikata.

Iz USSCG su dodali da je u štrajku učestvovalo više od 160 ustanova obrazovanja i vaspitanja u Crnoj Gori.

„Upravo je taj štrajk, kao legitimno i u demokratskim društvima garantovano pravo zaposlenih, bio odgovor na bezakonje kojim je MPNI pokušalo da osujeti pravo radnika u prosvjeti na povećanje zarade garantovanog Granskim kolektivnim ugovorom“, kaže se u reagovanju.

Stoga, kako se navodi, štrajk prosvjetnih radnika nije bio pokušaj blokade obrazovnog sistema, već pokušaj sprečavanja daljeg unižavanja položaja prosvjetnih radnika.

Kako su rekli iz USSCG, jedini koji godinama unazad blokiraju zakonske procese su predstavnici resornog ministarstva, koji nečinjenjem i nepreduzimanjem radnji u cilju poštovanja Zakona o štrajku, u smislu izrade akta o minimumu procesa rada, pokušavaju da osujete, ograniče i obesmisle pravo na štrajk zaposlenima u prosvjeti.

„Poštujući slobodno sudijsko uvjerenje, ovog puta nećemo javno i u pojedinostima komentarisati presudu o nezakonitosti štrajka, samo ćemo reći da se sa njom ne slažemo i da ćemo u daljem postupku, koristeći pravna sredstva, tražiti zaštitu ovog fundamentalnog prava vodeći se standardima sadržanim u međunarodnim pravnim aktima i presudama Evropskog suda za ljudska prava”, kaže se u reagovanju.

