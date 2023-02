Uručene nagrade Iskra

Podgorica, (MINA) – Fond za aktivno građanstvo uručio je godišnje nagrade i priznanja za filantropiju „Iskra“ za prošlu godinu.

Programska menadžerka u Fondu za aktivno građanstvo Nađa Dragović kazala je da je dodjela nagrada prilika da se oda priznanje i ukaže poštovanje svima koji doprinose stvaranju humanijeg i pravednijeg društva.

“Radosna sam što je „Iskri“ – putokaza, sve više, što nam osvjetljavaju put dobročojstva i dobročinstva. Dodjeljujemo deset „Iskri“: sedam specijalnih priznanja i tri nagrade, od kojih je jedna posthumna“, kazala je Dragović.

Zamjenik gradonačelnika Cetinja Miloš Mudreša rekao je da humanost, pažnja i odgovornost jednih prema drugima moraju biti neizostavni dio zajedničkog puta razvoja lokalne zajednice i cjelokupnog društva.

Kako se navodi u saopštenju, preduzeće Put-Gross iz Bijelog Polja dobilo je nagradu za doprinos lokalnoj zajednici.

„Brojne akcije ovog preduzeća usmjerene su na mlade i njihovo obrazovanje, pa je ovo preduzeće opredijelilo više od 30 hiljada EUR za stipendiranje mladih. Samo u novembru prošle godine dodijelili su 28 stipendija“, kaže se u saopštenju.

Dobitnik nagrade za individualni doprinos je učesnik i pokretač mnogih akcija dijaspore iz Njemačke – Rožajac Hajrudin Ledinić.

„Prikupljanje pomoći građanima Crne Gore prilikom pandemije Covid 19 kada je donirao deset hiljada EUR, izgradnja mosta za mještane svog rodnog sela u vrijednosti preko 70 hiljada EUR, samo su neki od razloga zbog kojih je dobitnik priznanja“, navodi se u saopštenju.

Specijalno priznanje za građanski doprinos opštem dobru uručeno je profesorici francuskog i latinskog jezika Gordani Sarić.

Sarić je autorka 22 knjige ljubavne i dječije poezije, a njene pjesme uče se u osnovnoj školi. U Nikšiću, a i šire, prepoznata je kao volonterka i organizatorka brojnih priredbi, kulturnih manifestacija, književnih večeri, koncerata.

Isto priznanje dobila je i humanitarna grupa „Ana Đoković – in memoriam“, koja prikuplja sredstva za one kojima je pomoć neophodna, bilo da je u pitanju bolest ili teška materijalna situacija.

Grupa je, kako se navodi, pomogla u liječenju više od 30 osoba, a na stotine porodica dobili su hranu, odjeću, obuću, bolje uslove stanovanja ili jednokratnu novčanu pomoć.

Grupa nosi ime po prerano preminuloj Ani Đoković, u javnosti poznatoj kao „majka hrabrost“.

Podsjeća se da je Ana, vođena nesebičnom ljubavlju, odlučila je da uprkos teškoj dijagnozi kancera, podari novi život, a svoj je izgubila dvije godine kasnije.

Višedecenijski rad Raseme Hekalo, jedne od osnivačica Udruženja roditelja djece sa smetnjama u razvoju „Oaza” iz Bijelog Polja, na polju unapređenja uslova djece sa smetnjama u razvoju nagrađen je Iskrom za građanski doprinos opštem dobru.

„Zahvaljujući desetogodišnjem predanom radu i humanosti, koja je prepoznata širom Balkana, specijalno priznanje je dobio Hilal fond. Protekle godine njihovi volonteri su prikupljali i distribuirali pomoć u novcu, namirnicama i garderobi siromašnim porodicama i djeci bez jednog ili oba roditelja u Bijelom Polju“, kaže se u saopštenju.

Kako se navodi, Oaza je pokrenula inicijativu za izgradnju Humanitarnog centra u Bijelom Polju, i prikupili 300 hiljada EUR, čime su premašili potrebna sredstva, pa su 60 hiljada EUR donirali Ginekološkom odeljenju Opšte bolnice u Bijelom Polju.

Dodaje se da su zajedno sa fondacijama „Hemiias“ i „Budi human“, incijatori velike humanitarne akcije „Srcem za Crnu Goru“, u okviru koje su se prikupljala sredstva za teško oboljele osobe i socijalno ugrožene porodice.

Specijalno priznanje za građanski doprinos opštem dobru uručeno je Cetinjaninu Aleksandru Vukoviću.

Vuković je, kako se navodi, pokrenuo brojne humanitarne akcije: Stazama predaka – promocija sela i razgovori sa starijima kroz Fejsbuk stranicu Visit Cetinje; Prva biblioteka na otvorenom u parku 13. Jul; Za nove cetinjske lipe – prikupljeno 400 EUR ali i posađene nove lipe, i mnoge druge.

Specijalno priznanje za doprinos dijaspore dobio je Sait Latić koji živi u Švajcarskoj.

Dodaje se da je Latić poznat po dobročinstvu i brojnim dobrotvornim akcijama, a donirao je 20 hiljada EUR za izgradnju mosta u Lagatorima, u Petnjici.

Specijalno priznanje za podršku mladima uručeno je kompaniji Coca Cola HBC.

Navodi se da je ta kompanija podržala projekte usmjerene na mlade u iznosu od skoro 25 hiljada EUR.

Više od dvije hiljade mladih učestvovalo je i prošlo neformalnu edukaciju kroz projekat „Coca-Cola podrška mladima“ u posljednjih šest godina.

Pojašjava se da je značajan iznos odvojen i za donaciju Dnevnom centru za djecu i porodicu „Defendologija“ u Nikšiću u iznosu od 20 hiljada EUR, a za akciju sadnje drveća u Ulcinju, obezbijeđene su sadnice vrijednosti sedam hiljada EUR.

Nagrada za dobročinstvo posthumno se dodjeljuje dr Dušanu Kosoviću, poznatom neuropsihijataru i psihoanalitičaru.

Kosović je osnovao prvo odjeljenje neuropsihijatrije u Podgorici, 1960. godine, a potom otišao u Kanadu na specijalizaciju, odakle se preselio u Sjedinjene Američke Države.

Njegova supruga Rukako Kosović, osnovala je fondaciju koja nosi ime doktora Kosovića i donirala 200 hiljada EUR za potrebe izgradnje Klinike za mentalno zdravlje, koja će takođe nositi njegovo ime, a čija je izgradnja počela u julu prošle godine.

Dodjelu nagrade „Iskra” organizuje Fond za aktivno građanstvo uz podršku Privredne komore i Fondacije „Ćano Koprivica“.

