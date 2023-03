Urađena prva mikrohirurška rekonstruktivna operacija vilice

Podgorica, (MINA) – Stručni tim ljekara Kliničkog centra (KCCG) uradio je 17. marta prvu mikrohiruršku rekonstruktivnu operaciju donje vilice u Crnoj Gori, saopšteno je iz te zdravstvene ustanove.

Iz KCCG su kazali da je pacijent kod koga je uspješno izvedena ta veoma zahtjevna operacija danas otpušten na dalje kućno liječenje sa Klinike za maksilofacijalnu hirurgiju.

„U pitanju je veoma zahtjevna i kompleksna operacija, izvedena u uslovima opšte anestezije, kojom prilikom je uklonjena desna polovina donje vilice koja je bila zahvaćena tumorom i rekonstruisana vaskularnim autotransplantatom sa fibule (listna kost, jedna od dvije kosti potkoljenice) desne noge“, navodi se u saopštenju.

Iz KCCG su rekli da je postoperativni tok bio uredan i bez komplikacija, tako da je pacijent, nakon sprovedenih neophodnih postoperativnih pretraga, otpušten kući u dobrom opštem stanju.

Kako su naveli iz te zdravstvene ustanove, KCCG nastavlja sa uvođenjem novih procedura, koje omogućavaju pacijentima liječenje u svojoj državi.

„Do sada su zbog takvih i sličnih operativnih zahvata, odnosno svih rekonstruktivnih maksilofacijalnih operacija, pacijenti upućivani na liječenje van Crne Gore“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je operacija zahtijevala multidisciplinarni pristup, tako da su ekipu sačinjavali, pored maksilofacijalnih hirurga (MFH) Predraga Kavarića i Vladimira Popovića, konsultant sa Vojnomedicinske akademije iz Beograda Zoran Mirković, hirurg Centra za vaskularnu hirurgiju Aleksandar Vulić, kao i specijalizanti MFH Maksim Čađenović i Ivan Pejaković.

„Anesteziju je vodila Alma Kalač, dok je anestetičarka bila Hatka Abdović, a instrumentari Milutin Gligorović i Stefan Ralević“, dodaje se u saopštenju.

