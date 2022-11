Upozorili na lažne mejlove sa potpisom Brđanina

Podgorica, (MINA) – Uprava policije upozorila je da na mejl adrese više osoba, medija, udruženja stižu mejlovi lažne i neprimjerene sadržine sa potpisom direktora policije Zorana Brđanina.

„Naša preporuka je da ne odgovarate na mejl i ne otvarati priloge, posebno ne u PDF formatu koji mogu biti maliciozni sadržaj“, saopštili su iz Uprave policije.

Oni su preporučili da se nakon prijema, navedeni mejl obriše i zabrani prijem sa iste adrese.

Slična pojava je, kako se navodi, registrovana i u državama Evropske unije i regiona.

Iz Uprave policije su napomenuli da se ne radi o zvaničnoj mejl adresi te institucije.

„U toku su izviđajne metode Uprave policije u vezi navedene zloupotrebe“, navodi se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS