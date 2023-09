Upornost ključ uspjeha na univerzitetu i nakon njega

Podgorica, (MINA) – Svi talenti kojima su studenti obdareni nemoćni su bez snage upornog i marljivog rada, poručio je rektor Univerziteta Crne Gore (UCG) Vladimir Božović.

On je brucošima poželio dobrodošlicu na UCG, navodeći da se pridružuju zajednici koja ima snagu da mijenja svijet i stvara duh vremena.

“Na UCG nudimo znanje, razvijanje sposobnosti za kritičko promišljanje i rasplamsavanje strasti ka nauci. Ostalo ćemo prepustiti vama”, rekao je Božović.

On je kazao da će se na UCG truditi da brucoši intelektualno i akademski uzrastu uz najbolje koje država može da ponudi.

Pored njih, kako je naveo Božović, studenti na UCG imaćete priliku da čuju i riječ istaknutih akademika iz inostranstva, pa i nobelovaca.

“Vjerujemo da ćete u tako podsticajnom okruženju izuzetnih ljudi razviti samoupouzdanje za najviše domete”, rekao je Božović.

On je kazao da su, da bi preskočili neka ograničenja, i za malu zemlju poput Crne Gore, potrebne velike ideje.

“Takve ideje za suštinske pomake, ubijeđeni smo, mogu se roditi jedino među vama”, dodao je Božović.

On je istakao da za svaki uspjeh na univerzitetu i nakon njega postoji jedan ključni sastojak – upornost.

“Svi talenti kojima ste obdareni su nemoćni bez snage upornog i marljivog rada. Budite zahtjevni prema vašim profesorima, ali i prema sebi. Kad god pomislite da ste došli do svog limita, uvijek postoji korak više, onaj kojim se krči put do nesvakidašnjih rezultata”, rekao je Božović.

On je brucošima savjetovao da, bez obzira što se u vremenu u kom žive preispituju temelji društva i uloge čovjeka u njemu, ne zaborave da je “čovjek mjera svih stvari“.

“Vi ste ta mjera i ostaćete to i sjutra, bez obzira na to koja tehnologija bude zauzimala neke prostore koje smo do juče smatrali ekskluzivno našim. Vaš karakter, odnosno trud i predanost će biti temelj za vaš put ka zvijezdama”, poručio je Božović.

On je studentima poželio da im taj put bude ispunjen ljubavlju i prijateljstvima za cijeli život.

