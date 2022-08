Upao u redakciju Dana i napao novinare

Podgorica, (MINA) – Ž.P. (28) upao je danas u redakciju Dana i napao novinare jer je bio nezadovoljan objavljenim tekstom u tom mediju.

Kako su kazali iz Uprave policije, prijavljeno im je da je jedna osoba ušla u prostorije redakcije Dana u Podgorici i fizički napala novinare koji su se tu nalazili.

Navodi se da su pripadnici policije izašli na lice mjesta gdje su zatekli Ž.P.

“Ž.P, nezadovoljan objavljenim tekstom u ovom mediju, o takmičenju koje se održalo prethodnih dana u etno selu u Plužinama, a u kojem je Ž.P. učestvovao, fizički je napao tehničkog urednika redakcije A.J, i polomio staklo i dio inventara u ovim prostorijama. A.J. je ovom prilikom zadobio povrede u vidu ogrebotine na šaci”, kaže se u saopštenju.

Iz policije su kazali da je uviđaj u toku i da se od

prisutnih prikupljaju obavještenja u službenim prostorijama, sa događajem je upoznat tužilac koji će se izjasniti o kvalifikaciji djela nakon kompletiranja spisa predmeta.

“Ž.P. se nalazi u službenim prostorijama Uprave policije, od njega se prikupljaju obavještenja, i očekuje se kvalifikacija djela od nadležnog tužilaštva”, navodi se u saopštenju.

