Unaprijediće normativni okvir za djelovanje NVO

Podgorica, (MINA) – Ministar javne uprave Maraš Dukaj donio je rješenje o obrazovanju Radnog tima za pripremu Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o nevladinim organizacijama (NVO), saopštili su iz tog resora dodajući da će time unaprijediti normativni okvir za djelovanje NVO.

Kako je saopšteno iz Ministarstva javne uprave, oni kao nadležni resor, prepoznaju veliki značaj i ulogu NVO u razvoja društva u cjelini i smatraju ih ključnim partnerom u sprovođenju reformi.

Navodi se da je radni tim, čiji je zadatak da do kraja godine pripremi Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o NVO, čine predstavnici relevantnih ministarstava i predstavnici NVO i udruženja.

“Pripremom ovog zakona unaprijediće se normativni okvir za djelovanje nevladinih organizacija od postupka osnivanje, upisa i brisanja, do finansiranja i drugih pitanja, važnih za rad i djelovanje NVO”, kaže se u saopštenju.

