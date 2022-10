Ukinuta presuda Višeg suda za ubistvo Šćekića

Podgorica, (MINA) – Apelacioni sud je ukinuo presudu Višeg suda u Podgorici protiv Saše Borete, Ljuba Bigovića, Ljuba Vujadinovića, Milana Šćekića i Alana Kožara, koji su optuženi za ubisto policijskog funkcionera Slavoljuba Šćekića.

Iz Apelacionog suda su naveli da je Vijeće tog suda, nakon sjednice 20. maja, donijelo rješenje kojim je uvažilo žalbe Vrhovnog državnog tužilaštva – Odjeljenja za suzbijanje organizovanog kriminala, korupcije, terorizma i ratnih zločina, optuženih Borete, Bigovića, njihovih branilaca i žalbe branilaca optuženih Vujadinovića, Šćekića i Kožara.

“A povodom tih žalbi i po službenoj dužnosti, Vijeće je ukinulo presudu Višeg suda u Podgorici od 19. oktobra 2012. i predmet vratilo na ponovno suđenje”, kaže se u saopštenju.

Kako se navodi, u postupku odlučivanja po tim žalbma, Vijeće ovog suda je utvrdilo da su u prvostepenom postupku učinjene bitne povrede odredaba krivičnog postupka koje rezultirale povredom prava na odbranu i pravično suđenje, što je utvrđeno odlukom Ustavnog suda od 25. juna 2019.

“Po mišljenju vijeća ovoga suda, radi se o bitnim povredama koje se ne mogu otkloniti u postupku pred drugostepenim sudom, iz kojih razloga je prvostepena presuda ukinuta i predmet vraćen istom sudu na ponovno suđenje”, rekli su iz Apelacionog suda.

