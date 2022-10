Ujedinjavanje kapaciteta ključno za razvoj sajber strategije u regionu

Podgorica, (MINA) – Ujedinjavanje resursa i kapaciteta koje imaju Crna Gora, Bosna i Hercegovina, Sjeverna Makedonija i Albanija, ključno je za dalji razvoj sajber strategije u regionu, ocijenio je izvršni direktor Skaj Ekspres /Sky Express/ Montenegro, Majo Mićović.

On je to kazao na otvaranju regionalne konferencije „Integrator“ o sajber bezbjednosti.

Milović je ocijenio da je prirodno što je ove godine ta tema usko vezana za situaciju sajber bezbjednosti u regionu.

“Znate i sami šta se dešavalo ne samo u Crnoj Gori, nego i u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Sjevernoj Makedoniji i drugim. Mislim da bi to ujedinjavanje resursa i kapaciteta koje te države imaju bilo kritično za dalji razvoj sajber strategije u regionu“, rekao je Milović.

On smatra da je i ICT jako dobro obuhvatio tu priču objedinjavanja akademije, biznisa i državnih organa.

“To su tri stuba kapaciteta koji mogu da se koriste i razvijaju dalje da budemo digitalno bezbjedniji“, dodao je Milović.

Konferenciju je trebao da otvori premijer Dritan Abazović, ali nije došao jer je u toku sjednica Vijeća za odbranu i bezbjednost.

Milović je kazao da su od Vlade i Abazovića dobili punu podršku za događaj i za teme koje danas imaju.

