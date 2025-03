Uhapšen vozač koji je odbio da se testira na narkotike

Podgorica, (MINA) – Barska policija uhapsila je vozača M.R. (41) iz Danilovgrada koji je odbio da se podvrgne testiranju na prisustvo narkotika u organizmu, saopštili su iz Uprave policije i dodali da je kod te osobe pronađen i ometač signala.

Navodi se da su policijski službenici u mjestu Ratac, u Baru, kontrolisali M.R.(41) koji je upravljao Mercedesom bez registarskih oznaka.

„M.R. je prilikom kontrole odbio da se podvrgne testiranju na prisustvo psihoaktivnih supstanci u organizmu. Pregledom vozila kod njega je pronađen i oduzet ometač signala – blokator, uređaj koji služi za ometanje frekvencija i GPS signala“, kaže se u saopštenju.

Iz policije su rekli da je M.R. uhapšen zbog prekršaja iz Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima.

„On će danas biti sproveden na dalju nadležnost sudiji za prekršaje u Baru“, dodali su iz policije.

