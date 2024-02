Uhapšen osumnjičeni za pokušaj ubistva u Nikšiću

Podgorica, (MINA) – Nikšićka policija uhapsila je I.Ć. (38) zbog sumnje da je izvršio krivično djelo ubistvo u pokušaju, saopšteno je iz Uprave policije.

Kako se navodi, službenici Odjeljenja bezbjednosti Nikšić obaviješteni su 4. februara da je u ulici Šeste crnogorske brigade u tom gradu došlo do svađe između dvije osobe, od kojih je jedna imala nož.

Iz policije su kazali da je na lice mjesta upućena patrola koja je zatekla D.M. i I.Ć. koji su prevezeni na ukazivanje ljekarske pomoći.

“Nakon što je D.M. ukazana ljekarska pomoć, doveden je u prostorije Odjeljenja bezbjednosti, dok je I.Ć. zadržan radi daljeg liječenja”, navodi se u saopštenju.

Policijski službenici su, kako se navodi, kriminalističkom obradom došli do sumnje da je I.Ć. nožem povrijedio oštećenog D.M.

„I.Ć. se na teret stavlja krivično djelo ubistvo u pokušaju i on je, po nalogu postupajućeg tužioca, uhapšen u prostorijama Medicinskog centra Nikšić“, kaže se u saopštenju.

