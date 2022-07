Uhapšen napadač u Beranama

Podgorica, (MINA) – Pripadnici Protivterorističke jedinice uhapsili su danas u Beranama Lj.Š. (58) koji je sjekirom povrijedio M.K. u namjeri da je ubije.

Kako je saopšteno iz Uprave policije, Lj.Š. je to uradio u Ulici 29. novembra u Beranama.

„Naime, Lj.Š. je oštećenoj M.K., kako se sumnja, nanio povrede u predjelu glave i lijeve podlaktice upotrebom sjekire, u namjeri da je ubije, nakon čega je napustio lice mjesta i zaključao se u stanu u kojem boravi“, kaže se u saopštenju.

Iz policije su kazali da je on nakon dolaska policije odbio da se preda, pa je angažovan pregovarač, a nakon toga i pripadnici Protivterorističke jedinice koji su izvršili upad u prostorije i uhapsili Lj.Š.

„O svemu je obaviješten nadležni tužilac koji se izjasnio da se u radnjama osumnjičenog stiču elementi krivičnog djela ubistvo u pokušaju“, dodali su iz policije.

