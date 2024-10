Udruženje jedno zdravlje: Strogo se pridržavati mjera zdravstvenih i veterinarskih institucija

Podgorica, (MINA) – Udruženje jedno zdravlje (UJZCG), koje okuplja stručnjake medicinske, veterinarske i ekološke struke, apelovalo je na sve zainteresovane strane da se strogo pridržavaju mjera koje, povodom kju groznice, propisuju zdravstvene i veterinarske institucije u Crnoj Gori.

Iz te nevladine organizacije (NVO) apelovali su na nadležne da se problemi sa zoonotskim oboljenjima rješavaju sinergetskim radom institucija sve tri struke.

Kako su kazali, pristup jednom zdravlju je izuzetno značajan, kako u ovoj, tako i budućim slicnim situacijama, jer veliki broj zaraznih bolesti ljudi potiče upravo od životinja.

„S obzirom na to da Institut za javno zdravlje i nadležne higijensko-epidemiološke i veterinarske službe sprovode pojačani nadzor nad ovom bolešću, a imajući u vidu broj inficiranih životinja, Udruzenje apeluje na sve zainteresovane strane da se pridrzavaju donijetih mjera, jer će se tako najbrže riješiti problem“, kaže se u saopštenju.

Iz Udruženja su savjetovali farmere i stočare sa zaraženih farmi da koriste zaštitnu opremu, pasterizuju ili prokuvavaju mlijeko, odvajaju bolesne i seropozitivne životinje i time zaštite zdrave životinje.

Oni su savjetovali stočare da redovno čiste i dezinfekuju objekte, da ne rasprskavaju stajsko đubrivo po livadama, da ne prodaju, prevoze ili premještaju bolesne životinje i ne dozvoljavaju ulazak drugim odobama na svoje farme.

Iz UJZCG su apelovali na lokalne samouprave da hitno i bez odlaganja nađu adekvatno mjesto za zakopavanje eutanaziranih životinja.

Oni su kazali da je kod epidemije bolesti kvrgave kože goveda 2016. godine ubijeno više od 550 goveda i da skoro da nije bilo problema oko zakopavanja.

Stoga, kako su rekli iz UJZCG, ostaje nejasno zašto se toliko čeka oko određivanja lokacije.

Oni su apelovali na lokalne samouprave da, u skladu sa zakonima o komunalnim djelatnostima i o veterinarstvu, kao i ostalim važecim propisima, što prije definišu mjesta za zakopavanje leševa životinja uginulih ili eutanaziranih od zaraznih bolesti, uz poštovanje stručnih preporuka i standarda u toj oblasti.

Iz Udruženja su rekli da određeni ekološki aktivisti i građani, zbog nedovoljne informisanosti ili drugih razloga, sprečavaju zakopavanje na već određenim lokacijama, ometaju komunalne radnike i veterinarske inspektore, šire paniku netačnim i neprovjerenim informacijama, pa čak i prijete otkopavanjem leševa i sličnim neodgovornim akcijama.

„Molimo da se takve nedobronamjeme aktivnosti više ne cine, kako bismo svi zajedno doprinijeli suzbijanju te zarazne bolesti kroz ,,pristup jednom zdravlju”, u interesu zdravlja ljudi, životinja i očuvanja životne sredine“, kaže se u saopštenju.

Iz UJZCG su podsjetili da je kju groznica zarazna bolest koju uzrokuje bakterija Coxiella burnetii.

Od te bolesti, kako su kazali, prvenstveno obolijevaju domaće i divlje životinje, ali i ljudi.

„Infekcija kod ljudi je obično asimptomatska (50-60 odsto), međutim može imati blaži do umjereni tok sa simptomima sličnim gripu, rijetko teži i veoma rijetko smrtonosni tok“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da se, osim akutnog, rjeđe može razviti i hronična forma.

Iz UJZCG su rekli da je kju groznica bakterijska, a ne virusna bolest i da se uspješno kod ljudi liječi antibioticima iz grupe tetraciklina.

„Kod životinja se mogu javiti abortusi i rađanje mrtvorođene teladi, jagnjadi i drugih mladunaca, kada je rizik za prenos bolesti na ljude i najveći, jer se bakterija oslobađa u velikim količinama iz posteljice i plodove vode“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da se kao komplikacija, kod domaćih životinja, može javiti metritis ili upala pluca.

„Ljudi i životinje se inficiraju najčešće udisanjem kontaminirane prašine u vazduhu, ili u direktnom kontaktu sa oboljelom životinjom i njenim mladuncima nakon rađanja“, rekli su iz UJZCG.

Oni su kazali da je prenos moguć i kontaktom sa kontaminiranim predmetima, organima ili izlučevinama.

„Pasterizacija mlijeka je proces kojim se bakterija uništava, pa je konzumacija pasterizovanih mliječnih proizvoda sigurna, kao i konzumacija prokuvanog mlijeka i proizvoda napravljenih od takvog mlijeka“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da od bolesti uglavnom obolijevaju veterinari, veterinarski tehničari, farmeri, mesari i radnici u klanicama.

„Antitijela protiv uzrocnika kju groznice mogu se detektovati duži vremenski period, nakon infekcije, odnosno preboljenja“, rekli su iz UJZCG.

